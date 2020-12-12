Murat Yetkin: Kovit tablosunun ağırlaşmasının sorumlusu sağlık çalışanları değil hükûmettir

Murat Yetkin, kayın pederi Yalçın Poyraz’ın da Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirterek, “Doktorların ve sağlıkçıların fedakârlığı Yalçın Bey’in yorgun bedeninin yaşatamadı. Kovit tablosunun ağırlaşmasının sorumlusu sağlık çalışanları değil hükümettir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tedbirlerin bir hafta daha uzatılmasına ilişkin önerisinin kabul edilmeyerek haziran ayında turizm ve ticaretin etkisiyle her yerin açıldığını hatırlatan Yetkin, bu tarihten sonra hastalığın hızla artış gösterdiğini söyledi. Koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin 16 bine yaklaştığını belirten Yetkin, birkaç güç içinde rakamların Marmara depreminde ölen insan sayısını (18 bin373) geçeceği görüşünü ifade etti.

“Şimdi de kovit salgını nedeniyle her gün açıklanan rakamları kanıksıyoruz. Utanç verici. Ölenler insan, bizlerden birileri” diyen Yetkin, “Peki neden hâlâ, bazı ülkelerde hem can kaybı hem ekonomi hasarını azalttığı görülen tam kapanmaya gidilmiyor?” sorusunu gündeme getirdi.

“Sağlığımızı ilgilendiren hatalı kararları konuşmanın dahi mesele olduğu günlerden geçiyoruz” diyen Yetkin devamında şunları kaydetti:

Kovit aşısını dört gözle bekleyenlerdenim. Aşı karşıtlığına prim vermeyenlerdenim. Ben de yaptıracağım, sıram geldiğinde. Ama sıra bizlere ne zaman gelecek? Sıra -sağlık, emniyet, belediye gibi ayakta kalmamızı sağlayanları ayrı tutuyorum- vatandaşa ne zaman gelecek.”

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