Murat Yetkin: Konyaspor Başkanı 'ByLock'tan serbest kaldı; melektaşlarımızın tahliye olmasını da umutla bekliyoruz

Hürriyet yazarı Murat Yetkin, 'FETÖ'nün kripto haberleşme programı olduğu iddia edilen 'ByLock'u kullandığı ortaya çıkan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın gözalına alınıp serbest bırakılmasını değerlendirdi. Telefonunda 'ByLock' olduğu için bugüne dek binlerce insan kişinin tutuklu bulunduğunu belirten Yetkin, Şan'ın ifadesinin alınmasının hemen ardından serbest bırakılmasına dikkat çekti. Yetkin, Şan'ın serbest bırakılmasının iyi bir örnek olduğunu belirterek "Cumhuriyet’teki meslektaşlarımız 11 Eylül’de yeniden mahkeme önüne çıkacak. Yargıdaki çifte standartlı adaletsiz algıyı bir nebze olsun kırabilmek için hem onların, hem diğer tutuklu meslektaşların tahliyesi adına umutla beklediğimiz bir gün olacak" dedi.

Murat Yetkin'in "Adaletin 300 günü" başlığıyla yayımlanan (25 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Konyaspor Başkanının ByLock kullanıcısı olduğu iddiası ile ifadesinin alınıp bırakılması mahkemelerin çifte standartla karar verdiği tartışmasını alevlendirdi; özellikle de gazeteci meslektaşlarımız ByLock kullanıcılar tarafından arandığı “kanıtıyla tutukluluklarının 300’üncü gününe yaklaşırken.

Son gelişmelerin kökü 6 Ağustos’ta Samsun’da oynanan Beşiktaş-Konyaspor kupa maçına uzanıyor.

Binlerce Konyaspor taraftarı neredeyse 600 kilometre öteden gelmişlerdi Samsun’a. “Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa” yazılı pankartı alınmayan stada meşaleler, hatta bıçaklar girebilmişti. Maçın sonlarına doğru meşalelerden göz gözü görmez hale gelmişti stadyum. O arada sahaya sustalı bıçak atıldı ve hakem tarafından el konularak polise teslim edildi. Maçı Konyaspor’un 2-1 kazanmasıyla da Konysaspor taraftarları, henüz Beşiktaşlı oyuncular ve hakemler çıkmamışken sahaya hücum etti.

Türkiye Futbol federasyonu (TFF) 10 Ağutsos’ta sadece Konyaspor’a değil, başkanı Fikret Orman’ın tepkisi nedeniyle Beşiktaş’a da ceza verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, 19 Ağustos’ta AK Parti’nin oy deposu saydığı Konya’daki bir açılış sırasında “Konyaspor’a verilen cezanın hafifletilmesi için elinden geleni yapacağı” sözü verdi.

Ancak 22 Ağustos’ta Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın evi polislerce basıldı. Telefonu ve bilgisayarına el kondu. Devletin istihbarat birimlerine gelen bilgiye göre telefonunda ByLock programı vardı.

ByLock, yargı tarafından Fethullahçı örgütlenmenin üyeleri arasında gizli haberleşme kanalı ve dolayısıyla iddianamelerde yazıldığı şekliyle “Fethullahçı Terör Örgütü- FETÖ” üyeliği için güçlü gösterge sayılıyor. Telefonunda ByLock olduğu için bugüne dek binlerce kişi hapse atılmış durumda.

O kadar ki, meslektaşımız Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye kolu başkanı ve Cumhuriyet Yazarı Kadri Gürsel’in hem FETÖ, hem de PKK’ya aynı anda yardım ettiği iddiasıyla yargılanmasında, ByLock kullanıcıları tarafından mesaj atılmış olması, aranmış olması savcılık tarafından kanıt sayılıyor. Kadri Gürsel’in yanı sıra yazı işleri müdürü Murat Sabuncu ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Akın Atalay yarın, 26 Ağustos’ta tutukluluklarının 300’üncü gününü dolduracak. Daha önce Fethullah Gülen ve örgütünün kirli çamaşırlarını yazdığı için iki yıla yakın hapis yatırılmış olan Ahmet Şık aynı gün 239’uncu, yine Cumhuriyet çalışanı Emre İper 142’inci gününü doldurmuş olacak.

Özetle, ByLock ile kendi bilgisi dışında dahi uzaktan ilgisi olan birisinin bu günlerde hapisten tahliye edilmesi söz konusu olmuyor.

Ancak telefonunda ByLock olduğu iddiasıyla önce gözaltına alındığı sanılan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Şan Konysapor Başkanlığından istifa etti ama bu duruma ilk tepki de AK Parti içinden, hem de Konya’dan geldi. AK Parti Konya Milletvekili Metin Külünk, Twitter hesabından ne kararın çifte standartlığını bıraktı, ne da parti tarafından korunduğunu. Hatta “Kimlerin akrabası, kimlerin iş ortağı” diye doğrudan AK parti yönetimini töhmet altında bırakan sorular sordu.

MHP Konya örgütü de Şan’ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi; binlerce kişi, ByLock ilintisi iddiasıyla hapisteyken, işsiz kalmışken, arkası sağlam Konyaspor başkanı serbest mi kalıyordu?

CHP sözcüsü Bülent Tezcan ise “ByLock kullandığı için gözaltına alınan Konyaspor Başkanı serbest bırakıldı, ByLockçularla telefon teması var diye Kadri Gürsel tutuklu. Böyle adalet mi olur” diye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye önemli stratejik destek veren MHP lideri devlet Bahçeli dün basın toplantısında Fethullahçıların siyasi ayağının mutlaka ortaya çıkarılması gerektiğini bir kez daha söyledi.

Ama Konyaspor olayı ne AK Parti, ne de yargı açısından iyi bir örnek oldu şu ana kadar.

Cumhuriyet’teki meslektaşlarımız 11 Eylül’de yeniden mahkeme önüne çıkacak. Yargıdaki çifte standartlı adaletsiz algıyı bir nebze olsun kırabilmek için hem onların, hem diğer tutuklu meslektaşların tahliyesi adına umutla beklediğimiz bir gün olacak.