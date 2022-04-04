Murat Yetkin: Muhalefete Macaristan dersleri, "kazanabilecek aday", muhalefetin önündeki en önemli sorun

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Fidesz partisi lideri Viktor Orban'ın kendisini yenmek için birleşen muhalefet blokunu geçmeyi başarıp Macaristan Başbakanı olarak 4. dönemini kazanması üzerinde Türkiye'deki politik atmosferi değerlendirdi.

Yetkin, Macaristan'daki seçimler için "Ukrayna Krizi ve altı partili muhalefet ittifakının seçilme şansı yüksek aday değil, uzlaşma adayıyla çıkıp güven verememesi Macaristan Başbakanı Orban’ın üst üste dördüncü seçimini kazanmasında rol oynadı" yorununu yaptı.

Ukrayna krizi, ekonomik kriz, aday seçimi ve güven unsurları üzerinden Macaristan ve Türkiye'nin iktidar ve muhalefet blokunu karşılaştıran Yetkin'in yazısından bir bölüm şöyle:

"Türkiye’deki siyasi bölünmüşlük medyada etkisini gösteriyor. Muhalif medya da iktidar medyası gibi adeta yankı odasına dönmüş durumda; her iki taraf da kendi şarkısını dinliyor. Sosyal medya da öyle, herkes kendi tercihine kulak veriyor. Şair İsmet Özel’in 'Hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır' durumu var. Burada devlet kanalı TRT’nin iktidarın propaganda aracına dönüşmesi kilit rol oynayabilir.

Muhalefetin en önemli sorunları arasında seçilebilecek adayın saptanması geliyor. Bütün partilerin üzerinde anlaşabilecekleri, herkesin içine sinen aday, seçilebilecek aday olmayabilir. Kitlelerin, Bekir Ağırdır’ın vurguladığı üzere 'Bir hikayesi olan' aday etkeni de bunun içindedir. Kürt seçmenin oyunu alabilecek bir aday ortaya çıkarılması da en önemli etkenler arasındadır. Sanırım 'kazanabilecek aday' muhalefetin önündeki en önemli sorunudur."

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