Murat Yetkin: Kavcıoğlu sırayı savdı, sıra Çavuşoğlu’da

Gazeteci Murat Yetkin, Merkez Bankası’nın faiz indirimini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuçoğlu’na söylediği, “Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” ifadesine dikkati çekti. Yetkin, “Erdoğan öyle istiyordu, MB düşürdü. Bakalım Dışişleri de Erdoğan’ın dediğini yapıp büyükelçileri gönderecek mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Yetkin, “Çavuşoğlu’nun işi belki de ilk defa bu kadar zor. Erdoğan MB kararlarıyla Türk lirasının feci değer kaybından ihracat umuyorken, ihracat yapmak istediği ülkelerle ilişkileri kopma noktasına getirmekten çekinmeyecek bir tavır sergiliyor” görüşünü ifade etti.

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