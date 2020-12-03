Murat Yetkin: Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye bakışının Trump’tan da sert olacağının işaretleri alındı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye bakışının Trump’tan da sert olacağının işaretleri 1-2 Aralık NATO Dışişleri Bakanları toplantısında alındı" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkin, YetkinReport'taki yazısında, "Öyle anlaşılıyor ki ABD ile ilişkilerde yaklaşan büyük fırtınanın etkileri ABD ile sınırlı kalmayacak, NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkileri de etkisi altına alacak" ifadelerini kullandı.

Amerikan siyasi haber sitesi Politico ve Fransız haber ajansı AFP’nin haberlerine yansıyan kulis bilgilerine göre NATO toplantısında Pompeo Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki tutumu ve S-400 alımı nedeniyle çok sert bir dille eleştirdi. Bunun üzerine Çavuşoğlu ABD'yi ikili meselelerde Türkiye karşıtı olmakla suçladı.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

" Pompeo’nun Türkiye’yi giderayak hedef tahtasına koyması hem siyasi planlarına hem Biden’ın daha göreve başlamadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinde -elini kirletmeden- baskı kurmasına imkân veriyor.

Gerçi Pompeo’nun NATO toplantısında Türkiye’ye yüklendiği sıralarda Biden da Türkiye’ye nasıl baktığına dair önemli bir işaret verdi. Biden, İran’ın atom bombasına sahip olmasını engelleyecek görüşmelere yeninden başlayacağından söz ediyordu. O arada Türkiye’nin atom bombasına sahip olmasının aklına gelen en kötü ihtimal olduğunu söyleyiverdi.

Türkiye ABD’ye ait atom bombalarını NATO’ya tahsis ettiği üslerinde gerektiğinde Rusya, ya da İran’a karşı kullanmaya izin versin, ama kendisi atom bombası sahibi olmasın; Biden’ın söylediği bu.

Birkaç gündür Serdar Turgut Washington’dan uyarıcı yazılar gönderiyor, izliyorum. Diyor ki, “hayale kapılmayın, Biden S-400 yaptırımlarını uygulayacak. Erdoğan demokratikleşme reformu sözü verdi diye yaptırımlar iptal edilmeyecek”.

Gerçi Erdoğan’ın Beştepe’de danışmanları ve bakanlarıyla yaptığı değerlendirmede, Biden yönetimi altında kısa dönemde ABD ile daha ciddi sorunlar yaşanabileceğini hesaba kattığını yazmıştık.

Yaklaşan fırtına derken biraz da bunu kast ediyoruz."