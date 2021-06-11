Murat Yetkin: İktidar oy kaybederken muhalefet neden kazanamıyor?

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Muhalefet bloku iktidarın açıkları üzerine eskisine göre daha etkili gidiyo ama oylarını artırmak için iktidarı aldıklarında ne yapıp yapmayacaklarını daha iyi anlatmaları gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.

Diyarbakır’da kurulu Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) 10 Haziran akşamı “Salgının ve Ekonomik krizin Kürt Meselesine Etkileri – Barış Süreci Yeniden Mümkün mü?” başlıklı bir çevrimiçi toplantısına yazısında değinen Yetkin, "Bekir Ağırdır’ın 'neden kazanamıyor' sorusuna yanıt olarak birkaç yıldır kullandığı 'otoyol benzetmesi' var. Bazı araçlar artık AK Parti şeridinde devam etmekte kararsız, ama başka yollara direksiyon kırmak yerine aracı sağa çekip beklemeye geçiyor. Bu kitlenin AK Parti’yle eski gönül bağını kaybetmiş olmasının tek nedeni ekonomik sıkıntılar, ya da artık birbiri peşine patlayan yolsuzluk, kayırmacılık iddiaları, idari beceriksizlikler mi? Ya da AK Parti-MHP ittifakıyla ilişkisini “park etmiş” olduğu halde neden muhalefet blokuna, CHP-İYİ Parti ittifakına, ya da diğer partilerin şeridine katılmıyor?" ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Ağırdır’a göre bunun bir nedeni de muhalefetin, iktidara geldiğinde ne yapacağı ve ne yapmayacağını seçmene net bir şekilde anlatmakta yetersiz kalışı. Muhalefet partileri son dönemde iktidarın açıklarını yakalayıp üzerine gitmekte çok yol kat etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener başta olmak üzere muhalefet liderlerinin çıkışları Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Tayyip Erdoğan’ı savunma pozisyonuna itti. Ağırdır 9 Haziran’da T24’te Murat Sabuncu’ya Erdoğan ve AK Parti yönetiminin sorunları (örneğin son olarak “Aç varsa doyursunlar” gibi) ele alış biçiminin toplumu “incittiğinin” görülebilediğini söyledi. Ancak örneğin Medyascope’ta Ruşen Çakır’a konuşan MetroPoll Araştırma Şirket Genel Müdürü Özer Sencar da, Sedat Peker videolarının sanıldığı gibi iktidar saflarından muhalefet saflarına ittiğine dair henüz somut gösterge olmadığını söylüyor.

Erdoğan’ın ise hâlâ güçlü bir silahı var: “Ben gidersem dindarlardan intikam alacaklar” söylemi bu silah. Kılıçdaroğlu son günlerde “İntikam almak yok, sadece yolsuzluk yapanlar yargılanacak” söylemiyle ne yapıp ne yapmayacaklarını söylemeye başladı. Kılıçdaroğlu ve müttefikleri bu söylemi geliştirip “sağa park etmiş” seçmeni iktidar şeridinden muhalefet şeridine geçmeye ikna edebilecekler, ikircikli seçmene güven verebilecekler mi? Mesele biraz da bu."