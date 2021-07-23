Murat Yetkin: Hükûmet yabancı fon gerekçesiyle medyaya baskıyı artıracak

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarına yabancı ülkelerden fon sağlandığına dair haberlerin ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Hükûmet yabancı fon gerekçesiyle medyaya baskıyı artıracak" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Türkiye’deki faaliyetlere dış kaynaklardan bütçe, ya da fon kullanma konusunda bir yasak yok. Bu tür yasakların olduğu ülkeler var; Suudi Arabistan, Kuzey Kore, İran, Çin gibi. Türkiye dış fon kısıtlaması, özellikle de ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta Batı’ya fon kısıtlaması getirirse oralardan Türkiye’de, sadece medya değil ama AK Partili belediyeler dahil pek çok projede kullanılan kaynaklar kesilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Öteden beri Türkiye’de medyada dış fon kullanımı vardır. Örneğin, Türkiye’de siyasi İslamcılığın ideologlarından sayılan Mehmet Şevki Eygi’nin 1960’larda Bugün gazetesini, İskenderpaşa Cemaati lideri Mehmet Zahit Kotku’dan aldığı, iddialara göre Suudi Arabistan’dan, Rabıta’dan gelen 400,000 lira (2020 rayiciyle 3,4 milyon lira) ile çıkarmıştı. Kendi ifadesiyle sabit.

Bazı meslektaşlarımız mesleklerine yabancı basın kuruluşlarında devam ettiler. Habercilik sınır tanımayan bir meslektir. Önce, hükümet çizgisindeki düşünce kuruluşu SETA bu meslektaşlarımızı yabancıların çıkarlarının “uzantısı” olmakla suçladı. Şimdi de bu çıktı. Hükümet yanlısı medya okunmuyor, izlenmiyor. Bunu görüyorlar. Bunun sorumlusu olarak parti çizgisindeki medyanın habercilik yapmamasını değil, kontrol dışında kalan medyanın haber yapmasını görüyorlar. Onu engellemeye çalışıyorlar.

Bunları ne YetkinReport sitesi ne YouTube yayınlarımda fon kullanmayan bir gazeteci olarak söylüyorum. Mesleklerini sürdürmek, doğru bildiklerini, araştırmalarını kamuoyuna aktarmak amacıyla fon kullanan meslektaşlarımı da kınamadan söylüyorum: Yasalar çerçevesinde fon kullanmak suç değildir. Fon kullanımının gizlenmesi ve amacı dışında kullanılması ayrı konudur. Şimdi medya üzerindeki baskının daha da artmasına yol açacak yasal düzenlemeleri yabancı fon varlığını neredeyse casusluk faaliyeti gibi sunmayı deniyorlar."

TIKLAYIN | Medya Ombudsmanı Bildirici yazdı: Okura/izleyiciye açık biçimde duyurulması ve editoryal bağımsızlığın sağlanması halinde fon almakta sakınca olmaz

TIKLAYIN | Altun: Yabancı devletlerin veya kuruluşların fonlarıyla faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır

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