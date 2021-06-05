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Murat Yetkin: Her şeyi halının altına süpürerek saklayamazsınız; siz her şeyi yapın, kendinize mübah sayın, biz susalım, öyle mi?

05 Haziran 2021 13:29

Gazeteci Murat Yetkin, iktidara yönelik eleştirilerde bulunduğu bugünkü yazısında, "Hiçbir şey sonsuza dek saklanamaz. Her şeyi halının altına süpürerek saklayamazsınız. Siz her şeyi yapın, kendinize mübah sayın, biz susalım, sormayalım, öyle mi?" diyerek tepki gösterdi.

"Susunca, sormayınca, nasıl olsa medya mahallesinin zombileştirdiğiniz kısmı söz etmeyince kimsenin bir şeyden haberi olmayacak, kimse bir şey duymayacak, düşünmeyecek mi sanıyorsunuz?" diyerek ardından MetroPoll'ün TÜİK araştırmasına atıfta bulunan Yetkin, "Hiçbir şey sonsuza dek saklanamaz. Her şeyi halının altına süpürerek saklayamazsınız. Siz her şeyi yapın, kendinize mübah sayın, biz susalım, sormayalım, öyle mi?" dedi.

Bu yazı yetkinreport.com adresinden alınmıştır.

murat yetkin
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