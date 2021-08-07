Murat Yetkin: Halk TV'ye yapılan saldırının, birkaç gün önce RTÜK'ün TV kanallarına verdiği gözdağının ete kemiğe bütünmüş hali olduğu söylenebilir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, yangınla mücadelede iyi sınav veremeyen hükümetin, orman yangınlarının haber yapılmasını engellemeye çalıştığını savunarak, "Hayır, 5 Ağustos gecesi Halk TV canlı yayınının bir grup zorba tarafından basılmasının hükümetle bir ilgisi henüz çıkmış değil. Ama bu saldırının, birkaç gün önce Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) TV kanallarına verdiği gözdağının ete kemiğe bütünmüş hali olduğu söylenebilir; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin “saldırıyı kabul etmiyoruz” demek zorunda kalsa da. Birisinin Mehmet Ağar’dan plaket alırken fotoğrafı da çıktı. Arkamız sağlam, sıradan tosunlar değiliz mesajı mı vermek istiyorlar? Neticede beş saldırgan da ifadeleri alınıp serbest bırakıldı, insanların sosyal medya mesajları nedeniyle yargılandığı, mahkum olduğu ülkemizde.



Dediğim gibi bu fiziki engellemenin hükümetle doğrudan bağı henüz kanıtlanmış değil. Ama Fox TV, Halk TV ve Reuters haber ekiplerinin bakanların orman yangınından kıl payı kurtulan Kemerköy Termik Santralindeki basın toplantısına alınmaması doğrudan hükümetten kaynaklı bir engelleme. Jandarma’nın elindeki listede Anadolu Ajansı ve TRT dışında aHaber TV ve CNN Türk isimleri varmış, yakışık alıyor mu?" diye yazdı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevden alınmasına da değinen Yetkin, "Selçuk’un Bakanlık içindeki tarikat-cemaat yapılanmasının kendisinin elini kolunu bağlamasından ve o yapının da gücü AK Partiyle ilişkilerinden almasından rahatsızlığı siyaset kulisinde bir süredir biliniyordu. Yalnızca o da değil, bazı yolsuzluk iddiaları vardı ama üzerine gidilemiyordu." ifadelerini kullandı.

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