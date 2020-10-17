Murat Yetkin, Fikret Bila'nın kitabını değerlendirdi: CHP nasıl iktidar olur?

Murat Yetkin, T24 yazarı, gazeteci Fikret Bila'nın "CHP nasıl iktidar olur?" kitabını değerlendirdi. "Bila’nın CHP ve merkez soldaki diğer partiler üzerine bilgi ve gözleminin o partilerin yöneticilerinin çoğundan fazla olduğuna inanırım" diyen Yetkin, "Bila, gerçek anlamda 1950’de geçtiğimiz çok partili rejimden bu yana geçen 70 yılda CHP’nin bir kere olsun tek başına iktidara gelememiş olmasını çıplak bir gerçek olarak önümüze koyuyor" dedi.

CHP’de de bir kendini yenileyememe sorunu var. Bununla genel başkan değişikliklerini kast etmiyorum, zaten program aynı kalıp genel başkan değişince, evet, Kılıçdaroğlu örneğinde gördüğümüz gibi belli bir kıpırdanma oluyor, ama sıçrama olamıyor" diyen Yetkin devamında şunları kaydetti:

Bila bu nedenle net ifadelerle “CHP, örgütlenmesini ve parti içi yarışı demokratikleşmelidir” diye yazmış. “Türkiye “başkansallaştırma” sorunu yaşayan bir ülkedir. (…) [Değişmez başkan sorununu] önlenmesi için CHP’nin örnek oluşturacak şekilde daha demokratik bir yapıya kavuşturulması gerekir.” Ayrıntısına girmeyeyim, kitapta anlatmış.

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