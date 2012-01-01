T24 LogoT24 Logo
Gündem

Murat Yetkin: Erdoğan'ın 10'uncu yıl marşı

Murat Yetkin, 2012'nin her bakımdan zor bir yıl olacağını dile getirerek, "Erdoğan bundan 10 yıl önce, Kasım 2002 seçimleriyle devraldığı iktidarın 10’uncu yılı

01 Ocak 2012 02:00

T24 - Radikal yazarı Murat Yetkin, 2012'nin her bakımdan zor bir yıl olacağını dile getirerek, "Erdoğan bundan 10 yıl önce, Kasım 2002 seçimleriyle devraldığı iktidarın 10’uncu yılında pek çok iktidar ilişkisini yeniden kurmaya çalışacak" dedi.  


Murat Yetkin'in Radikal'de "Erdoğan'ın 10'uncu yıl marşı" başlığıyla yayımlanan (1 Ocak 2012) yazısı şöyle:


Erdoğan'ın 10'uncu yıl marşı



Erdoğan'ın 10'uncu Yıl Marşı

Geride bıraktığımız yıla siyaseten damgasını vuran Arap Baharı’nın bu sene nasıl bir şekil alacağı şu anda tam kestirilemiyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eylül ayındaki Kahire konuşmasında öngördüğü türden neo-laik bir dalga mı üstün gelecek? Yoksa Selefi diye anılan katı İslamcı gruplar, eğitimli orta sınıfların devrimlerine el mi koyacak?


Irak ne olacak örneğin; bölünecek mi? Bölünürse kuzeydeki Kürt devleti yaşayabilmek için yüzünü Türkiye’ye döndüğünde buradaki Kürt meselesi ne yönde seyretmeye başlayacak?


İran ile İsrail arasında ABD’nin dahliyle süren nükleer program gerilimi, Hürmüz Boğazı kriziyle somutlaşan yeni enerji savaşlarına yol açacak mı?


Ekonomik kriz içindeki Avrupa Birliği’nin dünya siyasetinde gerilemesi durumunda boşluğu Rusya mı doldurur? Bu durumda AB içinde iç gerilimler ortaya çıkar mı? Nerede ortaya çıkar; mesela Birinci Dünya Savaşı’nı hatırlatacak şekilde Balkanlar’da çıkar mı?


Bütün bunlar Türkiye’nin ekonomik ve siyasi atmosferini derinden etkileyecek.



Anayasa ilk sırada ve Kürt sorunu 


Türkiye’nin ise zaten kendi ağır 2012 gündemi var. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ekonomide ‘risk alma değil, korunma yılı’ diye boşuna uyarmıyor; o konuya hiç girmeyelim.


Ama yeni anayasa yazımı sürecine girmek durumundayız; yılın en önemli siyasi gündemi o olacak gibi görünüyor. Meclis Başkanı Cemil Çiçek süreci şimdiye dek iyi yürüttü; tarafların masada kalmasını sağlayabildi. Bu konuda en stratejik adımlardan birini de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Ne olursa olsun anayasa çalışmasını terk etmeyeceğiz” diyerek attı; böylece AK Parti içinden çıkabilecek “Muhalefet kaçtı, kendi taslağımızı referanduma sunalım” niyetlerin önünü kesmeyi amaçlıyordu.


Türkiye’nin yeni anayasası, yazılabilirse 1876’dan bu yana savaş, devrim, darbe gibi olağandışı koşullar olmaksızın yazılan ilk örnek olacak. Bu anayasanın siyaset-askeriye, siyaset-yargı ilişkileri ve daha önemlisi Kürt meselesine de çözüm zemini olma umudu var. O nedenle MHP ve BDP’nin de anayasa yazımına katkıları önem taşıyor. Şu an fazla dikkat çekmese de bazı grupların anayasayı inanç odaklı hale getirme girişimleri 2012’de artabilir ve bu siyasetin geneli gibi AK Parti içinde de sıkıntı kaynağı olabilir.



AK Parti’nin 10 yılı ve Çankaya 


Cumhurbaşkanlığı tartışmaları, yasanın Meclis Genel Kurulu’na gelmesiyle ‘Kaç yıl?’ sorusuna cevap aramaktan ‘Erdoğan’dan sonra AK Parti?’ eksenine kayma eğilimine girecek.


Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dönemi sona erdiğinde siyasete dönüp parti’nin başına geçmesi ihtimali hâlâ güçlü… Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın bu konuda sessiz kalmayacağı şimdiden söylenebilir; parti siyasetinin yeniden tasarımı söz konusu.


Özeti şu: Erdoğan bundan 10 yıl önce, Kasım 2002 seçimleriyle devraldığı iktidarın 10’uncu yılında pek çok iktidar ilişkisini yeniden kurmaya çalışacak.


On yılda aldığı mesafe az değil. Sadece Cumhuriyetin 10’uncu Yıl Marşı’ndaki ‘Demir ağlar’ misali duble yollar, hızlı tren hatları, bedava ders kitapları ve sağlık altyapı sisteminden söz etmiyorum. Yasama-yürütme-yargı ilişkisinden siyaset-asker ilişkisine pek çok konu, dış politika konuları dahil bundan 10 yıl öncesine göre çok farklı bugün.


Erdoğan’ın kendi 10’uncu Yıl Marşı’nı yazma yılı olacak bu yıl; kolay bir iş değil.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24