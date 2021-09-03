Murat Yetkin: Erdoğan yeni Anayasa istiyorsa muhalefete gitmek zorunda

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Eylül’de yeni Yargıtay binasının açılışında konuşurken 2022’nin ilk aylarında yeni bir Anayasayı “milletin takdirine” sunacaklarını; Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ise bundan birkaç saat sonra seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirilmesi konusunda kendisiyle mutabık olunduğunu söylemesini değerlendirdi.

“Bahçeli ve Erdoğan’ın bu sözleriyle 2021’in son aylarında yeni bir seçim yasası, 2022’nin ilk aylarında da yeni bir Anayasa taslağının Meclis’e sunulacağı anlaşılıyor” diyen Yetkin, “iş AK Parti ve MHP ortak taslakta uzlaşmasıyla bitmiyor. Meclis aritmetiği gibi önemli bir engel var” dedi.

Yeni bir Anayasa ya da Anayasa’da değişikliklerin Meclis oylamasıyla kabulü için 400 oy, halk oylamasına, referanduma sunulabilmesi için se en az 360 oy gerektiğini hatırlatan Yetkin, “Özetle Meclis aritmetiği, Erdoğan gerçekten Anayasa’da değişiklik istiyorsa bunu muhalefete gitmeden, başvurmadan yapmasına imkân vermiyor” dedi.

“Kılıçdaroğlu’yla konuşması bu kadar mı zor?” diye soran Yetkin, “Eğer ‘her şeyi ben yöneteyim’ anlayışını bir yana bıraksa, Erdoğan’ın yapması gereken öncelikle ana muhalefete, CHP lideri Kemal Kılıçdaoğlu ile konuşmaktır” diye yazdı.

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