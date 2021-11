Murat Yetkin: Erdoğan şimdiye dek New York'ta AK Parti'nin iki seçmen grubunun hayranlık ve bağlılığını pekiştirmiş olabilir

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'ne katılmak üzere New York'a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "uluslararası politikadan daha çok iç politikada AK Parti destekçilerine yönelik propaganda görüntüsü sergilediğini" söyledi.

Yetkin, yazısında şunları kaydetti:

"Erdoğan şimdiye dek New York'ta AK Parti'nin iki seçmen grubunun hayranlık ve bağlılığını pekiştirmiş olabilir.

Bunlardan birinci grup Türk Evinin hayli pahalıya mal olan (291 milyon dolar) inşaatını 'Batının kalbine dikilmiş gökdelen' diye görüp açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasıyla yapılmasını Batıya mesaj olarak gören kitle. (36 katlı, benzerleri Türkiye’de pek çok şehirde olan binayı, özellikle gökdelenler şehri olan New York’ta, birkaç sokak ötede 1931 yılında dikilmiş 102 katlı Empire State Building’in bulunduğu New York’ta söylemek gerçekten ayrı bir biat düzeyidir.) Erdoğan’ın Afganistan’da Taliban ile kültürümüzün aynı olduğunu söylemesine inanan da erkeğin kadından üstün olduğuna inanan da aynı bağnaz kitledir. New York’taki Takva Mescidi imamı Siraj Wahhaj’ın kürsüden 'Dünya Müslümanlarının lideri sensin, seni seviyorum' demesini ıslık ve alkışlarla kutlayanlar buna samimiyetle inanıyorlar, diyecek bir şey yok.

İkinci grup, Erdoğan ve AK Parti iktidarında zenginleşen ve daha da zenginleşenler, muhafazakârlık görüntüsü altında mali çıkarlarını gözetenlerdir."

