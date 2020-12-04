Murat Yetkin: Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun can güvenliğini millî güvenlik konusu olarak da önemsemeli

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedefe koyması artık endişe verici bir hal almaya başladı. Erdoğan en önemli siyasi rakibi olan Kılıçdaroğlu’nun siyasetin dışına atılması çabaları can güvenliğini tehlikeye atacak boyutlara varmamalı.” düşüncesini dile getirdi.

T24 yazarı Fikret Bila’nın “Çullanma Siyaseti” yazısında bunun sistematik bir kampanya olduğunu söylediğini hatırlattı.

Yetkin, Kılıçdaroğlu’nun T24 yazarı Murat Sabuncu’yla mülakatındaki, endisinin ve ailesinin telefonlarının dinlendiğini, izlendiğini açıklamasına değinerek, “Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun can güvenliğini önemsemeli, bir millî güvenlik sorunu olarak da bu konu önemsenmeli” düşüncesini dile getirdi.

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