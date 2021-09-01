Murat Yetkin: Erdoğan’ın Türk ordusunu yeniden yapılandırmasının anlamı...

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türk ordusunu yeniden yapılandırmasının sebebinin siyasetin bir parçası haline getirmek olduğunu" savundu.

Yetkin, Erdoğan'ın Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki "Türkiye’nin son dönemde yaşadığı her hadise gibi 15 Temmuz darbe girişimi de ülkemiz ve milletimiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır" ifadelerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Buna bütün yürütme yetkilerini Meclis ve yargı aleyhine elinde toplaması dahildir: siyasi rejim olmasa da idari rejim değişmiştir.

Erdoğan’ın Türk ordusunu yeniden yapılandırmasının özeti, orduyu, Diyaneti ve üniversiteyi siyasete tabi olmanın ötesinde siyasetin bir parçası haline getirmektir. Ama karar mekanizmaları diyemiyoruz, çünkü Bahçeli sayesinde kurduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde tek siyasi karar makamı artık kendisidir.

Yeniden yapılandırmanın özeti, Türk ordusunu hem de ABD modeliyle NATO’dan özerk hale getirip doğrudan kendisine bağlı biçimde siyasetin içine almak ve konsept olarak “pasif savunma” modundan 'aktif savunma' moduna getirmektir.

Hem Türkiye hem de bölgesi için sonuçları olması kaçınılmazdır."

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