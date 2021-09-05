Murat Yetkin: Erdoğan’ın Sivas hattı yüzünden görevden aldığı konuşulan Turhan’ın yerine atadığı Adil Karaismailoğlu’nu da aynı akıbetin beklediği konuşuluyor

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Siyaset kulislerinde daha önce Erdoğan’ın Sivas hattı yüzünden görevden aldığı konuşulan Mehmet Cahit Turhan’ın yerine atadığı Adil Karaismailoğlu’nu da aynı akıbetin beklediği konuşuluyor. Tabii Ankara-Sivas hattının akıbeti hâlâ belirsiz." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Sivas’a hızlı trenle giremeyeceksem hiç girmem dedi ki herhalde Cumhurbaşkanı Sivas Kongresi yıldönümü törenlerine katılmak yerine memleketi Rize de “şehir içi trafiği rahatlatacak” tünel açılışında konuşmayı tercih etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cumhurbaşkanını bekleyen Sivaslıları yalnız bırakmadı, törenlere o katıldı. Ama bu işin faturası Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’a kesildi. O Uygun ki 25 kişinin öldüğü 2012 Çorlu, 9 kişinin öldüğü 2018 Marşandiz ve 2 kişinin öldüğü 2020 Kalecik tren kazalarında hakkında soruşturma açılmasına hükümet izin vermemişti. Bu defa gitti; 3 Eylül kararnamesiyle. BTS “Sel gider kum kalır” başlıklı bildirisiyle Uygun’a mahkemelerde hesap sormaya devam edeceklerini söyledi." ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Uygun’un yerine daha geçen yıl Uygun’un imzasıyla Demiryollarından 40 milyon Avroluk ihale elan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirildi. Atik artık kendi şirketine yapılacak denetim raporlarına ve ödemelere kendisi imza atacak. Her gün “Bu kadar da olmaz” dedirten bir şey daha oluyor Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde. Ama işte bu yüzden istikamet Rize oldu."