Murat Yetkin: Erdoğan’ın muhalefete feda ettiği ilk bakanı damadı oldu, yerine Elvan’ı ataması AK Parti’de ters de tepebilir

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesine ilişkin olarak, "Erdoğan’ın muhalefete feda ettiği ilk bakanı damadı oldu, yerine Elvan’ı ataması AK Parti’de ters de tepebilir" yorumunu yaptı.

Yetkin, "AK Parti’de Albayrak’ın adını övgüler düzmeden anmak yakın zamana dek cesaret işiydi. O psikolojik eşik Soylu’nun istifasının kabul edilmemesiyle bir ölçüde aşılmıştı.Liranın aşırı değer kaybı, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi yakıcı sorunları vatandaş AK Parti milletvekillerine aktarırken Albayrak ekonominin kötü gidişi 'psikolojik' sayma aldırmazlığındaydı.Yerine Lütfi Elvan’ın atanmış olmasının, AK Parti içinde Albayrak’tan duyulan rahatsızlığın ve bazı milletvekillerinin Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek ve Ali Babacan’ın DEVA partilerine gitme ihtimalinin farkında olduğunu gösteriyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak ilk kez 11 Kasım’da (eski adı Yabancı Sermaye Derneği-YASED olan) Uluslararası Yatırımcılar Derneği kabulünde iş başında görünmesi bile bir mesajdı. Zaten doların düşmesi ve yabancı sermaye girişi, Erdoğan’ın TBMM konuşması değil, asıl bu toplantı ardından başladı. Ama Erdoğan’ın muhalefetin hedefinde olan damadı Albayrak’ın gitmesine izin vermesi ve yerine Albayrak’ı eleştirenlerden Elvan’ı ataması AK Parti’de ters de tepebilir. Ne de olsa artık alternatif partiler var ve kalmanın bir getirisi dahi olabilir." ifadesini kullandı.