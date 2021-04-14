Murat Yetkin: Erdoğan hükûmeti soruların duyulmamasını sağlamayı çözüm sanıyor ve yanılıyor, bu sorular yasaklandıkça yayılıyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, afişlerin toplatıldığını hatırlatarak, "Erdoğan hükümeti, halkın vergilerinden biriken kaynağa ne olduğu sorularını hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasilerde olması gereken hesap verebilirlik ve saydamlıkla yanıtlamalı. Onun yerine soruları yasaklamaya çalışıyor. Soruların duyulmamasını sağlamaya çalışıyor. Bunu çözüm sanıyor ve yanılıyor. Çünkü bu sorular yasaklandıkça yayılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Emekli subayların tahliye edildiği 12 Nisan günü İçişleri Bakanlığı CHP tarafından Türkiye çapında asılan “128 milyar dolar nerede?' afişlerini indirmeye başladı. Dün, 13 Nisan günü TBMM grubuna hitap eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’a hitap ederek, 'Hani arkasında CHP vardı?' dedi. 'Allah kuru iftiradan saklasın”. Kılıçdaroğlu’nun çıktığı kürsünün önü, arkası, yanı irili ufaklı '128 milyar dolar nerede?' afişleriyle donatılmıştı. CHP’liler, bu konunun hükümetin kontrolündeki medyada görmezden gelinmesinin yolunu, hiç değilse haftalık konuşmasını veren TRT ve az da olsa diğer kanallar tarafından görülmesini bu yolla sağlamak istemişlerdi." yorumunu yaptı.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"CHP devlet varlıklarından eksilen 128 milyar konusunda TBMM araştırması açılmasını istedi; AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Yalnızca CHP de değil. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan’ı “damadının” devlet kasasından 128 milyar doları “buharlaştırmasına” göz yummakla suçluyor. Birkaç yıl öncesine dek Erdoğan’ın ekonomi kaptanı olan DEVA Partisi lideri Ali Babacan “Siz açıklamazsanız, biz açıklayacağız” diye tehdit ediyor. Çıt yok. Bir zamanlar Erdoğan’ın yerine halef tayin ettiği, şimdi Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Naci Ağbal’ın 128 milyar doları araştırmaya kalktığı için 4,5 ayda görevden alındığını söylüyor. Çıt yok."