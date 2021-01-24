Murat Yetkin: Erdoğan, hak ve özgürlüklerdeki kısıtlamaların bir kısmını reform adı altında gevşetecek

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi ardından kısıtlanan hak ve özgürlüklerin artık ekonomiyi de siyaseti de zorlayan bir hal aldığı açık. Bunu Erdoğan da görüyor ve bu kısıtlamaların bir kısmını, kontrolün AK Parti’den çıkmasına izin vermeyecek kadar, reform adı altında gevşetecek." görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "Türkiye’yi dış politika ve güvenlik alanında Rusya’ya kaybetmek istemeyen AB de bunları iyi yönde atılmış adımlar olarak kabul edecek." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Ankara’da hükümet çevrelerinde şu günlerde hâkim anlayışı bir cümlede özetleyeyim: “İşleri toparlamak için reform yapmaya mecburuz ama ipleri elimizden kaçırmayacak kadar yapalım.” İyi polis, kötü polis benzetmesine gelmeden bu özeti vermemin bir gerekçesi var.

Bu açıdan baktığınızda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun reformlar Avrupa Birliği ile “pozitif atmosfere katkı sağlayacaktır” cümlesini kurması da uygulamayla çelişkili olmaktan çıkıyor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bizim arkadaşlar kızıyor ama yüksek faize karşıyım” demesi de. Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez “hak ihlali” kararı vermesi karşısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, sanki muhalefetteymiş de iktidardan talep ediyormuş gibi “Mahkemeler AYM kararlarına uymalıdır” demesi de. Hatta Erdoğan’ın eleştirilere gülüp geçerek önceki İstanbul Cumhuriyet Savcısı İrfan Fidan’ı AYM üyesi ataması bile. Bütün bu olan biten bende bir tek çağrışım yapıyor: iyi polis kötü polis oyunu." ifadesini kullandı.