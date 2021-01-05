Murat Yetkin: Erdoğan emaneti ehline böyle mi veriyor?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'den milletvekili ve belediye başkan aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasına ilişkin olarak, "Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması ve üniversitenin buna gösterdiği tepki bende Süleyman Demirel’in bu gibi durumlarda sık sık baş vurduğu 'Emaneti ehline verin, insanları adaletle yönetin' cümlesini çağrıştırdı. Erdoğan emaneti ehline böyle mi veriyor?" diye sordu.

Yetkin yazısında, "Melih Bulu’nun akademik referansları ile bu önemli göreve atandığı konusunda kuşkular var. Yalnızca yayınladığı makaleleri başka kaynaklardan alıntı yapmadan aktardığı, yani intihal yaptığı iddialarından söz etmiyorum. ODTÜ’de Endüstri Mühendisliği, Boğaziçi’nde İşletme okuyan Bulu’nun kariyerindeki tırmanış akademik başarısıyla değil, siyasi tercihleriyle başlamış görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin, "2002’de AK Parti’nin Sarıyer İlçe Teşkilatını kurmuş. 2009’da AK Parti’den Ataşehir Belediye Başkanı olmak istemiş. Olamamış ama ertesi yıl, 2010’da o zaman AK Parti’nin rüya projelerinden sayılıp şimdi kapatılan Şehir Üniversitesi’nin İşletme Bölüm Başkanı yapılmış. İlginçtir, Bulu, bu Şehir Üniversitesi ayrıntısına Boğaziçi internet sayfasına koyduğu özgeçmişinde yer vermemiş. 2015’te bu defa AK Parti İstanbul milletvekili olmak istemiş. Yine olmamış ama 2016’da İstinye Üniversitesinin 'kurucu rektörü' yapılmış. 2020 başında Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış. 2021 başında da Boğaziçi Üniversitesi. Rektörlük adeta Bulu’nun işi değil, mesleği haline gelmiş görünüyor. Yani Sabah’ta Hilal Kaplan’ın 'elit olmayan Boğaziçi Rektörü' övgüsüne rağmen Bulu’nun dört dörtlük bir AK Parti eliti olduğu anlaşılıyor." ifadesini kullandı.

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