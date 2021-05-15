Murat Yetkin: Erdoğan bir hatanın daha eşiğinde neden helallik istiyor?

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kısıtlamalardan etkilenen esnaflarımızın bir kısmı ile turizm sektörümüze de bu zor dönemde ayakta kalabilmeleri için her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz.” açıklamasına yönelik olarak, "Cumhurbaşkanı dün, 14 Mayıs’ta, 17 Mayıs Pazartesi’den itibaren 'normalleşmenin' başlayacağını söyledi. Sıradaki hata bu olacak. Erdoğan bir hatanın daha eşiğinde neden helallik istiyor?" diye sordu.

Yetkin yazısında, "Erdoğan, kendi koyduğu bir kuralı daha geri alarak 17 Mayıs’ta 'açılmaya' geçecek gibi görünüyor. Belki ileride bu hatanın yol açacağı can kayıpları ve ekonomik kayıplar için de ayrı bir helallik ister" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Bunun anlamı “yetersiz kaldık, zararlarınızı yeterince telafi edemedik ama bunun hesabını bize kesmeyin” talebidir. Yani “sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa” Cumhurbaşkanı Erdoğan’a helal olsun diyecek, üstüne bir bardak su içecek, ilk seçimde de oyunu yine Erdoğan’a verecek. Nasıl ki 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi ardından Erdoğan Fethullahçılar tarafından “kandırıldığını” söyleyerek “Rabbim ve milletim affetsin” dedi, şimdi de -sanki koronavirüs sadece Türkiye’yi vurmuş gibi “benden bilmeyin” diyor. Helallik isteme yaklaşımın laik, demokratik hukuk devletinde yeri yoktur.

Yakın dönemde “yeşil noktalı milli hesaplar”, “128 milyar videosu” ve “Aşılandın, keyfine bak” maskesi gibi iletişim faciaları ortadaydı. Ama Cumhurbaşkanının İletişim Başkanı, bir muhalefet liderinin en doğal siyasi hakkı olan seçim talebini, ne alakası varsa İsrail’in zulmüne bağlıyor, “ucuzluk” sayıyordu. (Son zamanlarda Ankara siyaset kulisinde AK Parti Kongresini takiben görev bölüşümü çerçevesinde Altun’a iç siyaset konularına , Çelik’e de özellikle dış politika konularında (parti adına değil) devlet adına konuşma kısıtlaması getirildiği söyleniyordu. Ya bilgi yanlıştı ya da bir AK Parti kararı daha alınır alınmaz hükümsüz kalmıştı.)

Erdoğan eğer siyasi rakibini memuruna dövdürerek itibar kaybettireceğini düşünüyorsa, daha çok konuda helallik istemesi ihtimali var. Sedat Peker videolarıyla artan dağınıklıktan hiç söz etmiyorum bile. Bütün bu toz duman içinde benim anlamakta zorlandığım bir şey var. Bir siyaset kurdu olan Bahçeli bu gidişin iyi olmadığını, kendisine de kaybettireceğini nasıl görmüyor?

Belki de kural değişmeyecek ve 2002’den bu yana bütün “sandık başına” hamlelerinin efendisi Bahçeli değiştirecek siyasi gidişi.

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