Murat Yetkin: “Elvan’ın yerine Ağbal gelecek” türü spekülasyonlar, Erdoğan’ın bir karar aldıktan sonra geri dönmeme tutumuna uymuyor

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Merkez Bankası'ndaki değişime ilişkin olarak, "Uysal MB kafesine 16 ay dayanmıştı. Yerine atanan Naci Ağbal ise yalnızca dört ay dayanabildi. Erdoğan 20 Mart kararnamesi ile görevden alınca, “şükranlarını” sunarak hem de. Kafesteki 'yeni kuzu' Şahap Kavcıoğlu, son 20 aydaki 4’üncü MB Başkanı. Acaba Kavcıoğlu da Ağbal gibi kendisini makamın gücüne kaptırıp, 'Ben başta olduğum sürece MB politikası değişmeyecek' der mi?" değerlendirmesini yaptı. Yetkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın yerine Naci Ağbal'ın geleceği iddialarının "Erdoğan’ın bir karar aldıktan sonra geri dönmeme tutumuna uymadığını" belirtti.

Yetkin yazısında, "MB kafesindeki yeni kuzu Kavcıoğlu’nun Ağbal’dan çıkarması gereken derslerin başında, oraya bağımsız karar alabilme yeteneğinden dolayı getirilmediğini görmesi gerekiyor sanırım. Kendisini Ağbal gibi ön plana çıkarmazsa, öyle TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB’un önerilerini de dikkate aldığını filan söylemezse, Murat Uysal gibi 16 aya kadar bile çıkabilir görev süresi. Kim bilir? 'Elvan’ın yerine Ağbal gelecek' türü spekülasyonlar, Erdoğan’ın bir karar aldıktan sonra geri dönmeme tutumuna uymuyor. Ama Erdoğan’ın da son zamanlarda daha önceki tutumuna uymayan işlemleri artıyor.



Kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesini feshettiği açıklaması buna en çarpıcı örnek. 2011 yılında sözleşmeye ilk imzayı gururla atan sanki Erdoğan değildi. İletişim Başkanlığının açıklamasını okuyan, sanki Sözleşmeyi Erdoğan’a CHP’nin silah zoruyla imzalattığını düşünebilir. Olan biteni sadece ekonominin, sadece piyasanın kurallarıyla açıklamaya çalışmak boşuna çaba olacak. Oyun had safyada siyasidir, iktidarda kalma mücadelesidir. Feda edilen kuzuların sayısı arttıkça oyunun sertleşmesi kaçınılmaz olacak." düşüncesini dile getirdi.