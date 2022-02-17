Murat Yetkin: Elektrik yüksek gerilimi sadece vatandaşı değil, iktidarı da çarpabilir

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, yüksek elektrik faturalarına yönelik tartışmalara ilişkin olarak, "Elektrik yüksek gerilimi sadece vatandaşı değil, iktidarı da çarpabilir" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Erdoğan kendisini öyle bir duruma getirdi ki elektrik faturaları konusunda atacağı her adım sanki Kılıçdaroğlu tarafından attırılmış olacak. Üstelik elektrik tüketiminde alt sınırın 250 civarına yükseltilmesi, alt gelir grubundaki ailelerin zararını azaltsa da sanayi ve ticaret açısından değişen bir şey olmayacak. Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in esnafın tüketiminde yüzde 25 indirime gidileceği açıklaması buna dahil. Elektrik yüksek gerilimi sadece vatandaşı değil, iktidarı da çarpabilir." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Madem 210 kilovat sınırı nakit sıkıntısı içindeki hükümeti kurtarıyordu, neden önce 150 sınırı kondu? Madem 250 civarı da kurtaracak (ki Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) asgari oranın en az 230 olması gerektiğini zamlardan hemen sonra açıklamıştı) o zaman neden 150’den doğrudan 250’ye yükseltilmedi? Bu hesapları oturup Erdoğan kendisi yapmadığına göre, kimler yapıp Cumhurbaşkanının önüne koyuyor? Kimler Erdoğan’ın daha sonra düzelttirmeye çalıştığı “yaygara” beyanlarında bulunmasına sebep oluyor? Bu yanlış hesapların hesabı sorulmayacak mı?"