Murat Yetkin: Ekranlar, gazeteler de yeşil nokta ister, neden olmasın?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in CHP'lileri ve başka muhalif isimleri ekrana çıkaran Halk TV'ye ceza kestirdiğini, beğenmediği haber sunucuları için yorum yasağı getireceğini söylemesina karşın, görevini lâyığıyla yerine getiremediğini belirterek, "Şahin Şahin, AK Parti’nin 12 medya etiği ilkesinin TV yayınları için de geçerli olup olmadığı konusundaki görüşlerini bir an önce ilan ederek koronavirüs Covid-19 salgını, işsizlik, geçim sıkıntısı gibi geçici gündemlerle oyalanmak istenen halkımızın bu konudaki tedirginliğini gidermeli.



Gerçi Şahin’in, RTÜK’ün partiler-arası “bağımsız” yapısı gerekçesiyle kendi Twitter hesabına yeşil nokta ve #MilliHesaplarBurada “hashtag”i koymadığı da dikkatten kaçmıyor. Ama o ayrı konu. Burada söz konusu olan ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı, salgın sonrasında “zihinlerin de yeniden yapılanması”, şaka götürür yanı yok. Tabii her şeyi devletten beklememek lazım.



İlla ilk açıklamayı RTÜK Başkanından, ilk yeşil noktayı TRT’den beklemek de gerekmez. Vatandaşın, hür teşebbüsün de elini taşın altına koyması gerekiyor. Örneğin bu konuda aTV, aHaber, Kanal-D ve CNN Türk bu konuda öncülük edemez mi? Malum, hâlâ ana akım sayılıyorlar. Yeşil noktada öncülük yapsalar ne RTÜK, ne başka bir makamın dur diyeceğini sanmıyorum doğrusu." ifadelerini kullandı.

Murat Yetkin, vatandaşların belli bir noktada aynı şeyi duyup, aynı şeyi söyleme ihtiyacının tarihin değişik dönemlerinde değişik yönetimlerce hissedildiğine vurgu yaptığı yazısında, "Böylelikle kitleleri oluşturan bireylerin tek tek de taahhüt altına girmeleri, kendilerini ortak bir davanın parçası olarak görerek, yöneticileri tarafından gösterilen ortak düşman hedefine birlikte tavır almaları sağlanmak istenmiştir. Ama o yönetimlerin yaptığı temel bir hata vardır.



Bence 12 İlke’ye uymakta sakınca görmeyen TV ve gazetelerin de renklerini belli edip yeşil noktanın birleştiriciliğinde buluşmalarında bir sakınca olmamalı; belki izlenme oranları ve satışları böylece artar da. Ve lütfen ne RTÜK, ne Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Basın ve Yayın Daire Başkanlığı, ne de Basın İlan Kurumu bu medya kuruluşlarının yeşil nokta koyma özgürlüğünü kısıtlamamalı.

Bunları söylemekle birlikte ben tahmin edersiniz ki sosyal medya hesaplarıma #MilliHesaplarBurada hashtag’i ve yeşil nokta koyma bilincine sahip değilim." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...