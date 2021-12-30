Murat Yetkin: DEVA henüz Millet İttifakı'nda değil ama Babacan’ın söylemi giderek yakınlaşıyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "DEVA henüz Millet İttifakında değil ama Babacan’ın söylemi giderek yakınlaşıyor" görüşünü savundu.

Yetkin yazısında, "DEVA, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti ile Anayasa çalışmalarına katılıyor. Babacan en önemli ortak paydanın yeni bir parlamenter sisteme geçiş konusundaki görüş birliği olduğunu söylüyor. Ancak ilk seçimde iktidara gelinmesi ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden parlamenter sisteme geçişin esaslarının belirlenmesini yeni Anayasa uzlaşmasından sonraya bırakmaktan yana. Henüz Millet İttifakına henüz katılmamış olmalarındaki en önemli sebep olarak bu süreçlerin ayrı götürülmesindeki ısrarlarını gösteriyor. Ya seçim, erken seçim? “Biz de bir an önce seçime gidilmesinden yanayız” diyor; “Keşke gitse, ama gitmez.” Gitmez dediği Erdoğan." ifadesini kullandı.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Sorunlar seçimle çözüleceğine göre, Erdoğan karşısında muhalefet adayı kim olacak? Salonda bir grup “Cumhurbaşkanı Ali Babacan” sloganı atıyordu. “Bu doğal dedi” Babacan; parti kuruyorsanız er geç başa geçme iddianız olacaktı, yoksa anlamı yoktu. Muhalefetin ortak aday çıkarmasının önemine dikkat çekti. Ama adaylık konusunda önce Anayasa, sonra da geçiş sürecinde uzlaşma, hatta Erdoğan’ın gidişi ardından kurulacak koalisyonun protokolü de belirlenmeliydi. Sonra muhalefetin bir araya gelip seçilebilecek bir adayı bulması daha kolay olurdu.

“Seçim güvenliği çok önemli” dedi. Sandık güvenliği için muhalefet partilerinin birlikte, koordinasyon içinde davranması gereğine dikkat çekti.

DEVA henüz Millet İttifakında değil ama Babacan’ın söylemi giderek yakınlaşıyor. Nereden mi anlıyoruz? AK Parti’nin “Biz gidersek” söylemiyle başörtüsü konusunu “istismar” ettiğine değindi. Daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da söylediği gibi, “Kadınların nasıl giyineceği artık sorun olmaz, geri dönüş yok” dedi. Ve yarı espriyle ekledi: “Biz varız yahu!”"