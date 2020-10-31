Murat Yetkin: Deprem sonrasındaki diplomasi Doğu Akdeniz gerilimini düşürebilir

Gazeteci Murat Yetkin, İzmir'de meydana gelen ve şu ana kadar 25 kişinin ölümüne sebep olan 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından diğer ülkelerden gelen ılımlı mesajlara dikkati çekerek, bu durumun Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürebileceğini ifade etti.

Deprem sonrasında önce Fransa ve Yunanistan’dan, ardından İsrail’den gelen iyi niyet mesajları geldiğini söyleyen Yetkin, "Azerbaycan’dan İngiltere’ye Japonya’ya dek gelen mesajlardan farklı bir özellik taşıyor. Bu mesajlar Doğu Akdeniz’deki gerilimin düşmesi ve diplomasinin öne çıkmasına imkân tanıyabilir" dedi.

Deprem öncesinde “içeride ve dışarıda İslami ideolojiyle savaş” ilan eden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in hemen sonrasındaki Twitter mesajında Türkiye ve Yunanistan’a desteğe hazır olduklarını duyurduğunu hatırlatan Yetkin devamında şunları kaydetti:

"Bu mesaj, Fransa’da son birkaç gündür hâkim olan terörist saldırılardan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi sorumlu tutma halinin, en azından hükümet düzeyinde hafiflediğini gösteriyor."

Yetkin, "İzmir’deki deprem ardından verilen iyi niyet mesajlarının Doğu Akdeniz sorunlarının diyalogla çözümüne yol açıp açmayacağını söylemek için henüz erken ama umalım öyle olsun" diye yazdı.

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