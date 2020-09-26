Murat Yetkin'den HDP gözaltılarına: Neden şimdi ve Allah aşkına yine neler oluyor, sırada parti kapatma mı var?

Murat Yetkin, aralarında eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen'in de yer aldığı “Kobani olayları” soruşturması kapsamında çoğu HDP’li 82 kişiye gözaltı kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu gözaltıların geldiği süreci eleştiren bir dille özetleyen Yetkin, "Bütün siyasi hayatı parti kapatmalarla mücadele ile geçmiş Millî Görüş’ten gelen Erdoğan şimdi HDP engelini onu MHP liderinin teşvikiyle kapattırarak mı aşmak istiyor?" sorusunu gündeme getirdi

Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye meselelerinde diplomatik temasların hızlandığına işaret eden Murat Yetkin, "Oysa iktidar açısından bakıldığında bu gelişmeler tabanı sürekli askerî eylem ve söylemle bir arada tutma imkânının kaybı olarak görülebilir" dedi. Yetkin sözlerinin devamında Kobani olaylarının dosyasının 6 yıl sonra yeniden açıldığını anımsattı.

"Sırrı Süreyya Önder’in yeniden gözaltına alındığı fotoğrafı görünce içimden 'bedel ödüyor' dedim" diyen Yetkin, "Bu bedel 2012-2015 arasında, devlet ile yasadışı PKK’nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan ve PKK’nın Kandil merkezi arasında kurulan gayrı resmî ve dolaylı diyaloga ile HDP milletvekili olarak yardımcı olmasının bedelidir" ifadelerini kullandı.

Yetkin, "Bütün siyasi hayatı parti kapatmalarla mücadele ile geçmiş Millî Görüş’ten gelen Erdoğan şimdi HDP engelini onu MHP liderinin teşvikiyle kapattırarak mı aşmak istiyor? Olmaz mı diyorsunuz?" sorusunu gündeme getirdi.

"Bütün bu tablo “Neden 6 yıl sonra yeniden?” sorusuna da “neler oluyor?” sorusuna da haklılık kazandırıyor" diyen Yetkin, devamında da şunları kaydetti:

"Hükümetin HDP hamleleri, AK Parti-MHP ittifakının CHP-İYİ arasını açmak için elindeki en güçlü silah.

Erdoğan ve Bahçeli, HDP-dışı muhalefeti HDP üzerinden baskı altına alıp pasifleştiriyor. Bu nedenle sırada HDP aleyhine kapatma davası açılıp açılmaması sorusu meşruiyet kazanıyor. HDP bu sorunu yedek partileri üzerinden aşabilir belki ama bütün bu süreç Kandil’den gelen 'Meclis’ten çekilin' taleplerine de güç katıyor. Tehlikeli bir oyun."

Yetkinreport't yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın.