Murat Yetkin: Cumhuriyeti reklam arası görenler belki de kendilerinin bir reklam arası olduklarını, ya da kopan filmin onarılıp devam edeceğini göremiyordur

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "Kurtuluş Savaşının kırılma noktası olan 30 Ağustos’u Cumhuriyeti Osmanlı’nın reklam arası gibi görenlerin anlaması zor. Belki de ileride onlarınkileri de bir reklam arası, ya da Atatürk Cumhuriyeti’nde filmi kopartıp bir süre sanki gösterim orada bitmiş zannına yol açan makinist olarak anılacaklar" düşüncesini dile getirdi.

Eski AKP milletvekili Tülay Babuşcu'nun 2015 seçimlerine birkaç ay kala sosyal medya hesabından yaptığı, “600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi." paylaşımını hatırlatan Yetkin, Sona eren, bu münasebetsiz söz nedeniyle Babuşçu’nun siyasi yükselişi oldu." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında şunları kaydetti:

"İstilacıların, direniş kuvvetlerinin Meclis ve hükümet merkezi yaptıkları Ankara’nın adeta ensesine geldikleri durumda dahi, Kurtuluş Savaşını yürüten kadro Meclis’teki tartışmaları durdurmak, muhalefeti susturmak, Meclis’i tatil etmek gibi yollara sapmamıştır. TBMM kapatıldığı, askıya alındığı darbe dönemleri dışında hiçbir dönemde 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği etkisizlik düzeyine getirilmemiştir. Cumhuriyetin bakanları, darbe dönemleri dışında başka hiçbir zaman 2018’den bu yana olduğu kadar etkisiz ve zaman zaman kendi dosyaları üzerinde dahi yetkisiz bir duruma itilmemiştir.

Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı kadrolarını her fırsatta kötüleyen, adlarını tarihten silmeye çalışanlar, ya da onların gözüne girmeye çalışan acınası kimseler Cumhuriyeti reklam arası gibi görüyor olabilirler. Tarih bilinciyle baktığınızda reklam arası filan da yoktur. Tarih iniş çıkışlarla ilerler. Bugünkü Taliban Afganistan’ına bakmak ibret dolu dersler çıkarmaya yeter

Ancak günün birinde, Müslüman toplumda demokrasinin işleyebilmesinin iki şartına, yani din ve devlet işlerinin ayrıldığı laiklik ve kadının erkekle eşit haklara sahip olması temelinde yükselen Cumhuriyet’in reklam arası olmadığını göreceklerine inanıyorum.

O gün belki bugünler de reklam arası değil filmin koptuğu yerden tamir edilerek yeniden gösterilmeye başladığı dönem olarak anılacaktır. Kim bilir?"