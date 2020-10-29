Murat Yetkin: Cumhuriyet Bayramı en çok kadınlara kutlu olsun

Gazeteci Murat Yetkin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kaleme aldığı yazısında, "Cumhuriyet Bayramı en çok kadınlara kutlu olsun" dedi.

"Cumhuriyet devrimiyle gelen reformların adı konulmamış en önemlisi kadına mahkemelerde, eğitimde, siyasette erkeklerle eşit haklar verilmesidir; bu Atatürk’ün ufkudur" diyen Yetkin, şunları kaydetti:

Kadın-erkek eşitliği bir toplumun gelişkinliğinin temel direkleri arasındadır. Cumhuriyet bunun zemini olmuştur. Ama tek başına yeterli değildir. Yoksa İran İslam Cumhuriyeti’nin adı da cumhuriyet.

Dünyadaki en koyu diktatörlüklerden Kuzey Kore’nin adı da Kore demokratik Halk Cumhuriyeti. Eksik olan eşitlik, özgürlük ve dolayısıyla adalettir.

Özellikle Müslüman toplumlarda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek olan laiklik ve kadın erkek eşitliği gibi, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi de olmazsa olmaz özelliklerdendir.

Cumhuriyete sahip çıktığımız gibi, kadın-erkek eşitliğine, laikliğe, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasiye birlikte sahip çıkmak bu nedenle gereklidir.

Atatürk’ün kendi arkadaşları arasından karşı çıkanlar olmasına rağmen Cumhuriyet rejimine geçme kararı bu nedenle hem devrimci hem demokratik bir adımdır.

Cumhuriyet Bayramı o nedenle en çok kadınlara kutlu olsun.

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