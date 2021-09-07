Murat Yetkin: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soralım; Diyanet İşleri Başkanı'nın siyasete gözünü dikmesi fazla olmuyor mu?

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, yeni adli yılın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla açılmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Diyanet İşleri Başkanı'nın siyasete gözünü dikmesi fazla olmuyor mu?" diye sordu.

Yetkin'in "Diyanet İşleri Başkanı artık fazla olmuyor mu?" yazısından bir bölüm şöyle:

"Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet kadrolarının Diyanet İşleri Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığını kurma gerekçeleri aynıydı: siyasetin dışına çıkarmak. İkisi de aynı gün, 3 Mart 1924’te kuruldu, yani Hilafetin “ilga edildiği” gün.

Atatürk’ün bu adım ardından askerlerin de TBMM üyeliği ile üniformaları arasında bir tercih yapmasını istemesi boşuna değildir.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 27 Mayıs 1960 darbesiyle devrildikten yıllar sonra 27 Mayıs’ı Atatürk tarafından siyasetten çıkarılan asker ve ulamanın (artık medrese değil üniversite sıfatındadır) siyasete geri dönmek hamlesi olarak yorumlamıştır.

Asker siyasete darbeler yoluyla girmek, dahası yönetmek hamlesini yaptı, hükümetler devrildi, siyaset böyle yozlaştı. Son örneği olan 15 Temmuz 2016 kalkışması ilginçti çünkü bu defa asker içinde devletin dini kurallara göre yönetilmesini vaz eden siyasi İslamcı Fethullah Gülen örgütü işin içindeydi.

Şimdi görüyoruz ki, Erbaş’ın hamleleriyle Diyanet siyasette, yargı ve ticarete hükmü geçsin istiyor.

Şimdi iktidara ortak istemediği için Başbakanlık makamına dahi tahammül edemeyip kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soralım: Diyanet İşleri Başkanının siyasete gözünü dikmesi fazla olmuyor mu?"

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