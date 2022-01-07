Murat Yetkin: CHP’nin çok dikkatli olması lazım, hiçbir şey garanti değil

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, CHP'nin önündeki en büyük engelin "kendi siyaset kültürü" olduğunu savunurken, "CHP’nin esneklik içinde yeni siyaset geliştirmesi önündeki en büyük engelse, Kılıçdaroğlu’nun da tamamen başa çıkamadığı ve kısmen parçası haline geldiği statik siyaset kültürü" ifadesini kullandı. Yetkin, CHP'nin AKP'yi yakaladığını gösteren anketlere inanma isteğinin yönetim kademelerinde rehavet ve maliyetli hatalara yol açtığını dile getirdi.

"CHP’nin kendisine taktığı çelmelere örnek olarak kamuoyunda öne çıkmak için tam araştırmadan ortaya atılan iddialar, kaş yapayım niyetiyle göz çıkarmalar da verilebilir" diyen yetkin, CHP'li Özgür Özel'in okul öncesi Kuran kurları hakkında kullandığı "orta çağ zihniyeti" ifadesini örnek gösterdi.

Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Atmosfer, Erdoğan’ın ekonomi politikalarıyla üzerlerindeki geçim yükü ağırlaşan, yargıdan artan siyasallaşmadan mustarip, ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü kullanamayan ve biraz da Erdoğan yönetiminden yorulan seçmeni muhalefet saflarına çekmeye uygun.

Kılıçdaroğlu ve Akşener son dönemde iyi performans gösteriyorlar, ancak aynı şeyi partileri için söylemek mümkün değil.

Muhalefet partileri ideolojik ve kariyerist çekişmelerle kendi içinde patinaj yaptıkça Erdoğan ve Bahçeli’nin bütün devlet gücünü de kullanmak suretiyle durumu toparlaması ihtimali gerçek. Kılıçdaroğlu ve Akşener’in de partilerindeki önde gelen isimlerin de bu ihtimalin dile getirilmesine kızmak yerine önceliği bununla başa çıkmanın yollarına vermesinde Türkiye’de demokrasinin toparlanması açısından da yarar var."

Yazının tamamı için tıklayın.