Murat Yetkin: CHP Doğu Masası'ndan sonra Karadeniz Masası da kuruyor, Sırada İç Anadolu Masası var

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "CHP Doğu Masasından sonra Karadeniz Masası da kuruyor, Sırada İç Anadolu Masası var" duyurusunu yaptı.

Yetkin yazısında, "CHP seçim çalışmaları çerçevesinde 2021’de bir Doğu Masası kurmuştu. Bu masa örgütlenmesi çerçevesinde, CHP’nin sol kanat siyasetçilerinden önceki Diyarbakır barosu Başkanlarından Sezgin Tanrıkulu’ndan, muhafazakâr siyasetten gelen Abdüllatif Şener’e Cihangir İslamoğlu’na dek geniş yelpazede isimler çalışıyor. Salıcı, YetkinReport’a Doğu Masasına ek olarak CHP’nin bir de Karadeniz Masası kurmakta olduğunu açıkladı. “Düzce’den Artvin’e sahil şeridi” olarak çiziliyor faaliyet alanı. Bu da CHP’nin Karadeniz seçmeniyle barışma projesi. Yani Kılıçdaroğlu’nun Rize örneğini vermesi tesadüf değil. 'Karadeniz sahil şeridinde CHP’nin oyu yüzde 19' diye açıklıyor Salıcı; “AK Parti’nin oyuysa yüzde 51. MHP’yi de kattığımızda yüzde 70’i geçiyor. Bu tabloyla yüzleşip değiştirmeye çalışmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Yetkin şunları kaydetti:

"Bir süre önce Balkan, Rumeli göçmenleri masası çalışmaya başlamış, şimdi sırada İç Anadolu masası varmış. Yani masa örgütlenmesi sadece Kürt seçmenle barışmak amacıyla sınırlı değil. CHP’nin yıllarca soğuttuğu bütün seçmen gruplarıyla barışıp CHP’yi büyük şehirler ve Ege-Akdeniz sahil şeridine sıkışmış bir parti görünümünden kurtarmak amacını taşıyor Salıcı’ya göre."