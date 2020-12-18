Murat Yetkin: Bugün hayal gibi görünen hedefler, çıkış yoluna dönüşebilir, geçmişte örneği var

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "Bugün hayal gibi görünen hedefler, çıkış yoluna dönüşebilir” görüşünü savundu.

Olay TV’deki programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya yaptığı röportajdan bazı kesitlere yazısında yer veren Yetkin, “Kılıçdaroğlu’na sordum. Erdoğan’ın ‘Her şeyi ben belirleyeceğim’ anlayışından vaz geçmesi ve hukukun üstünlüğünü kabul etmesi şartıyla ‘Gelirlerse neden görüşmeyelim?’ dedi.” ifadesini kullandı.

Yetkin, “Hayale kapılmıyorum. Ama geçmişte örneği var. İkibinlerin başındaki uzlaşmayla Türkiye’nin hem siyaset hem ekonomide rahatladığı bir dönem yaşanmıştı. Bu sorunun hem siyaset hem ekonomi karar vericilerinin hem de sivil toplumun gündemine taşınmasında yarar var. Halkın ve ülkenin yararı çatışma ve kutuplaşmanın artmasında değil, sorunlara çözüm için diyalog ve uzlaşmada. Bugün hayal gibi görünen hedefler, çıkış yoluna dönüşebilir.” düşüncesini dile getirdi.