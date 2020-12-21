Murat Yetkin: Beştepe davetinde dip dibe oturup eğlenince bulaşmıyor mu Koronavirüs?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemeğe ilişkin olarak, "Beştepe davetinde dip dibe oturup eğlenince bulaşmıyor mu Koronavirüs?" diye sordu.

Yetkin yazısında, "Çürüme yayılması yönetmeyi zorlaştırır. Yönetmek zorlaştıkça çürümenin yayılmasına ses çıkarmayan yönetimler çareyi baskıyı artırıp, korunmak için içe kapanmakta bulurlar. Buysa denetimi daha da zayıflatır, çürümeyi durdurmaz, hızlandırır, sıradanlaştırır. Türkiye’de çürümenin hızla sıradanlaştığı günlerden geçiyoruz." görüşünü savundu.

Yetkin, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımî şerefine 17 Aralık’ta Beştepe’de verilen yemeğin sosyal medyadaki görüntülerini izlediniz değil mi? Irak’la PKK ile mücadele ve petrol anlaşmalarına varıldı, ona bir sözüm yok. Koca davette çekimlerin gösterdiği kadarıyla bir tek kadının görünmesi de ayrı bahis. Ama birkaç kişi dışında maske takan yoktu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil, neyse ki tercüman takmıştı. Eleştirilere karşı saldırıya geçen troller “ama hepsi PCR testi yaptırmıştı” diyor. Peki her isteyen vatandaş yaptırabiliyor mu o testi? Beştepe davetinde dip dibe oturup eğlenince bulaşmıyor mu koronavirüs Covid-19? Arapça ve Türkçe şarkılarla coşmuş davetliler, özellikle Ahmet Tuzcu’nun Kerkük havalarıyla, katılanlardan biri yazmış. Bir şey değil, o davete katılanlardan bazıları sonra kendilerini soyutladıkları milletle de temas kurmak zorunda kalıyorlar. Bu da çürümenin sıradanlaşmasının bir başka örneği." ifadesini kullandı.