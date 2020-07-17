Murat Yetkin: Azerbaycan'a askeri danışman ve malzeme desteği söz konusu olabilir

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki çatışmaların ardından diplomasinin yanı sıra askeri içerikli mesajların da paylaşıldığına dikkat çekti.

Yetkin, "Şu aşamada Türkiye’nin çatışmalara aktif olarak katılması ihtimali gayet zayıf. Ancak Azerbaycan ile aradaki askeri iş birliği anlaşmaları uyarınca -belki Libya örneğindekine benzer şekilde- askeri danışman ve malzeme desteği söz konusu olabilir. Türk F-16’larının Türkiye-Ermenistan sınırı boyunca devriye uçuşlarına başladığı da basına yansımış durumda." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Buradaki bir ilginç durum da Rusya-Türkiye ilişkileri. Türkiye, Suriye’de Rusya ile iş birliği içinde olmasına, Astana Sürecinde (İran’ın da varlığıyla) yer almasına karşın sık sık karşı karşıya geliyor. Libya’da tamamen karşı saflarda Erdoğan ve Putin. Ermenistan yönetiminin Rusya’dan tamamen habersiz ve bağımsız şekilde Azerbaycan’a saldırması da hayatın akışına aykırı bir durum. Ermenistan’ın en büyük destekçisi Rusya. Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında Türkiye’nin tarafsız kalması düşünülemez. Öte yandan müdahale de Türkiye’yi Rusya ile bir strateji konusunda daha karşı karşıya getirecektir." görüşünü savundu.

Yetkin, "Her halükârda Ermenistan’ın Azerbaycan sınırındaki hareketi, Türkiye’yi yeni bir diplomasi cephesi açmak zorunda bıraktı. Umalım gerilim azaltılabilsin ve Doğu Cephesinde ihtilaf aktif askeri boyuta sıçramasın." ifadesini kullandı.

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