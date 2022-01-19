Murat Yetkin: Ankara’da merak konusu 5 soru var

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, “Siz bakmayın geçim sıkıntısı dendikçe “Ver bir Sezen Aksu”, dolar kuru dendikçe “Yap bir dişçi kumpası”, belediyeler çalıştırılmıyor dendiğinde “Ama Kazakistan’da darbe” diye gündem saptırma taktiklerine Ankara’da merak konusu 5 soru var” değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, “Birinci soru: Faiz indirilecek mi? İkinci soru: Enflasyon kaç açıklanacak? Üçüncü soru: İstifası bekletilen kim? Dördüncü soru: AK Parti seçim masrafını kime ödetecek? Beşinci soru: Müteahhitler karşılığında ne istiyor?" sorularını sıraladı.