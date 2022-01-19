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Gündem

Murat Yetkin: Ankara’da merak konusu 5 soru var

Gündem saptırma çabaları Kazanistan’dan Sezen Aksu’ya dek uzanırken Ankaea’da gerçek gündeme dair beş kritik soru var. Soldan soldan sağa, CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MHP lideri Bahçeli ve TBMM Başkan Vekili Adan. (Foto: Cumhurbaşkanlığı)

19 Ocak 2022 13:03

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, “Siz bakmayın geçim sıkıntısı dendikçe “Ver bir Sezen Aksu”, dolar kuru dendikçe “Yap bir dişçi kumpası”, belediyeler çalıştırılmıyor dendiğinde “Ama Kazakistan’da darbe” diye gündem saptırma taktiklerine Ankara’da merak konusu 5 soru var” değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında,Birinci soru: Faiz indirilecek mi? İkinci soru: Enflasyon kaç açıklanacak? Üçüncü soru: İstifası bekletilen kim? Dördüncü soru: AK Parti seçim masrafını kime ödetecek? Beşinci soru: Müteahhitler karşılığında ne istiyor?" sorularını sıraladı. 

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