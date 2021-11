Murat Yetkin: Almanya'nın Türkiye politikası değişecek mi?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin Almanya'da 26 Eylül’de yapılan meclis seçimlerini değerlendirdi. Seçimde en yüksek oyu alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Olaf Scholz'u mercek altına alan Yetkin, Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkileriyle ilgili, "Almanya’nın Türkiye siyasetinde de değişiklik “küçük d harfiyle” olacak gibi, köklü değişiklik beklenmiyor" dedi.

Yetkin, yazısında şunları kaydetti:

"Scholz döneminde, özellikle Yeşil ve liberallerle koalisyon olursa Avrupa’ya Türkiye üzerinden göçmen akınından yatırımlara, demokratik özgürlüklere dek bakışın nasıl değişir?

Almanya’nın Türkiye siyasetinde değişiklik olup olmaması üzerine görüşlerine başvurduğum Alman diplomatik kaynaklarının söyledikleri şöyle özetlenebilir:

'Her koalisyon anlaşmasında, her koalisyon ihtimalinde belli konularda küçük değişiklikler her zaman beklenebilir. Ama önemli olan Merkel-sonrası dönemde ileri derecede devamlılık, Alman dış politikasının belirleyici özelliği olacaktır. (Bu nokta geçtiğimiz hafta BM genel Kurulu sırasında Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Dışişleri Bakanı Heiko Mass tarafından da vurgulanmıştı.) Buna politika önceliklerimiz arasında sayılan Türkiye ile çok özel ilişkilerimiz dahildir.'

Yani Almanya’nın Türkiye siyasetinde de değişiklik “küçük d harfiyle” olacak gibi, köklü değişiklik beklenmiyor."