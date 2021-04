Murat Yetkin: AK Parti'ye her şey serbest; kongreler, cenazeler, hatta rakiplerine hakaret de

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Koronavirüs salgını devam ederken kalabalıklığıyla dikkat çeken AKP kongrelerine ilişkin, "Kendi koyduğu Covid yasakları Erdoğan’a ve AK Partililere işlemiyor. Bir tek Erdoğan ve AK Partililere her şey serbest. Eşitsizlik cenaze törenlerinde de var" dedi.

Yetkin, yazısında, "Yanlış anlaşılmasın, karşı olduğum Covid salgını nedeniyle kısıtlamaya gidilmesi değil. Kısıtlama uygulanacaksa, uymayana ceza kesilecekse herkese eşit davranılması. Eşit davranılmıyor. Toplumun bir kesimi kendisinin ve herkesin sağlığı için kurallara uyarken, bir kesimi uymadığı anda cezaya çarptırılırken bir kesimine her şey serbest" ifadesini kullandı.

Yetkin, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e Twitter'dan hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişinin tutuklandığı hatırlatarak, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şu Twitter mesajını yayınladı: 'Bana ve tüm muhalif kadınlara her türlü hakaret, tehdit cinsiyetçi saldırı serbest, hatta takipsizlik sebebi; söz konusu AKP’li bir siyasetçi olunca ise tutuklanma sebebi… Kişiye özel yargıda bugün…' Kaftancıoğlu iş hakaret etmeye gelince de AK Partililere her şey serbest diyordu. Erdoğan, damadı Berat Albayrak’ı savunurken şunları söylemişti: 'Açtığım her davayı kazanıyorum. İnanıyorum ki Berat Bey de kazanacaktır.' Daha ne desin Cumhurbaşkanı ey adalet?" ifadesini kullandı.

