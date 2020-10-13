Murat Yetkin: AK Parti gibi CHP de bir tıkanmaya doğru gidiyor, muhalefet değişmeden iktidarın değişmesi zor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, iktidarın değişmesi için muhalefetin değişmesi gerektiğini belirterek, "AK Parti gibi CHP de bir tıkanmaya doğru gidiyor, muhalefet değişmeden iktidarın değişmesi zor" görüşünü savundu.

Yetkin, 6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan ve yerine kayyım atanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in partisi HDP'ye yönelik eleştirilerine de yazısında yer verdi.

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Yetkin, "MHP lideri Devlet Bahçeli, siyasetini değiştirmemek için partisinden kopmaları göze almış, bu sorunla da iktidarın gizli ortağı olarak başa çıkmış istisnai bir örnek. Ancak İyi Parti’yi kuran Meral Akşener bu nedenle zor bir dönemeçte. Kendi değişim istiyor, tabanı değişim istiyor ama MHP’den gelen kadrolar istemiyor ve yönetimde çoğunluktalar." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Keza Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu 'AK Partinin kuruluş felsefesi' çizgisinde ısrarlı. Oysa hemşerisi Mevlâna Celaleddin 'Yeni şeyler söylemek lâzım' diyor. Ve CHP. Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal döneminde betonarme hale gelmiş partideki taktik değişikliklerle 25-26 aralığına çıkarabildi. (Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki anti-Erdoğan yükselişi kalıcı saymamak gerekiyor.) 2019 yerel seçimlerindeki ittifaklar siyasetiyle CHP’nin son zamanlardaki en büyük (ve tek) başarısına imza attı. Son kurultaysa beklenen dönüşümü getirmedi. Tıpkı AK Parti gibi CHP de bir tıkanmaya doğru gidiyor. Ülkenin iki büyük partisinin, dolayısıyla siyasetin ana arterinin tıkanmaya doğru gittiği ortamda üçüncü parti HDP içinden bir ses, kendilerinin de tıkanma içinde olduğu çıkışını yapıyor.

Muhalefet değişmeden iktidarın değişmesi zor." ifadesini kullandı.

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