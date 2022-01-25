Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "AK Parti ekonomik kriz değil İmamoğlu konuşulsun istiyor. Geçenlerde Cumhurbaşkanı ve ardından İçişleri Bakanı tarafından ortaya atılan İBB’de çalışan PKK bağlantılı personel iddiaları şimdilik tutmamış görünüyor; İçişleri teftiş kurulunun raporu bekleniyor. AK Parti şimdi de kar yağışını da fırsat olarak kullanıp CHP’li Belediye Başkanını yıpratma kampanyası başlatmış durumda." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Bunun siyasette yeri var mı? Evet var. Rakibiniz açık verirse yüklenirsiniz. Ama İçişlerinden Adalete oradan hazineye dek bütün devlet güç ve imkânlarını siyasi rakiplerinizi alt etmek üzere seferber etmenizin adil siyaset ve siyaset etiğinde yeri yok. Erdoğan 2019’de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediye başkanlıklarının AK Partiden CHP’ye geçmesini hala kabullenmiş değil; özellikle de İstanbul’un. Dahası, kendisine karşı Cumhurbaşkanlığı seçiminde rakip çıkma potansiyeli bulunan isimlerden ikisinin de CHP’li belediye başkanı olması; İstanbul’da İmamoğlu ve Ankara’da Mansur Yavaş. Oysa şu anda halkın kahir çoğunluğu için birinci mesele ne Anayasa değişikliği ne cumhurbaşkanlığı adaylığı ama geçim sıkıntısı, ekonomi." ifadesini kullandı.