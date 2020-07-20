Murat Yetkin: AK Parti cephesinde bütün kadınlar erkek egemenliğine gönüllü boyun eğme yanlısı değil

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, KADEM, kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesinin kaldırılabileceği yolundaki o açıklamayı yapınca AK Parti bünyesinde sular durulmuş değil. Tam tersine, AK Parti bünyesindeki kadınlar arasında görüş ayrılıkları artmış durumda. KADEM yönetimine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a, kızı (ve KADEM yöneticisi) Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a mektuplar gönderiliyor, görüşmek için randevular talep ediliyor, 'Bir anlatsak Cumhurbaşkanımız da anlayacaktır' naifliği içinde İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmemesi için çalışılıyor." düşüncesini dile getirdi. Yetkin, "Yani AK Parti cephesinde bütün kadınlar erkek egemenliğine gönüllü boyun eğme yanlısı değil." görüşünü savundu.

Yetkin, "Şu anda 'Kol kırılır, yen içinde kalır, Cumhurbaşkanını yıpratmayalım' mantığıyla bu temaslar gizli tutuluyor. Bunlar şehirli kadınlar, okumuş profesör olmuşlar, iş kurmuş, toplumda etkin yere gelmişler. Çünkü meselenin kadına şiddetle sınırlı olmadığından, bir sonraki adımda kadına nafaka hakkı, miras hakkının, Medeni Kanun’un tehlikede olduğundan endişe ediyorlar. Çünkü İstanbul Sözleşmesinin iptalini isteyenler 6284 sayılı kanunun iptalini de istiyorlar." ifadesini kullandı.

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