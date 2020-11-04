Murat Yetkin, ABD seçiminde erken sonuçları değerlendirdi: Biden için hayal kırıklığı

Gazeteci yazar Murat Yetkin, ABD genel seçiminde ilk tabloyu değerlendirdi. Öngörü sonuçların anketlerde önde görünen Demokrat Parti adayı Joe Biden için bir “hayal kırıklığı” olduğunu yazan Yetkin, “Biden kazanırsa bu pek rahat bir galibiyet olmayacak” ifadelerini kullandı.

Gazeteci yazar Yetkin, “ABD seçimleri: İlk sonuçlar Biden için hayal kırıklığı” başlıklı yazısında 3 Kasım genel seçiminin erken sonuçlarını değerlendirdi.

Yetkin’in yazısından bir bölüm şöyle: “Seçim öncesi yapılan değerlendirmelerde, Biden -anketlerin öngördüğü üzere- açık farkla kazanırsa Trump’ın yapacak bir şeyi kalmayacağı, ancak az farkla kazanırsa Trump’ın kolay pes etmeyeceği konuşuluyordu. Oysa Biden henüz az farkla da olsa kazanmayı garantilemiş değil.”

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