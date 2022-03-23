Murat Yetkin: AB, stratejik miyopluk içinde Türkiye’yi uzakta tutmaya devam ediyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Batılı liderlerle yaptığı diplomasi trafiğine dikkat çekerek, Ukrayna krizinin Türkiye'yi öne çıkardığını söyledi.

Yetkin, "Türkiye şimdiye dek Rusya’yı tam olarak karşısına almadan ama açık şekilde NATO üyesi gereklerini yerine getirerek dikkatli bir diplomasi çizgisi izledi. ABD’nin de Rusya’ya karşı Türkiye’den yerine getiremeyeceği taleplerde bulunmamakta şimdiye dek dikkatli olduğu görülüyor. AB’nin övgüsü ise sadece güvenlik nedeniyle Türkiye’yi alkışlamakla kalıyor; stratejik miyopluk içinde Türkiye’yi uzakta tutmaya devam ediyor. Erdoğan’ın Ukrayna konusunda mevcut çizgiyi bozmadan sürdürmesinde yarar var. Demek ki mahallenin sert abisi olmadan sürdürülen dış politika daha olumlu sonuç getiriyor" ifadesini kullandı.

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