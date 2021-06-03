"2019 seçimleri, 'Erdoğan’ın yenilmezliği' yargısını yıkmakla kalmadı, 'AK Parti'den destek almayan belediyelerin aciz kalacağı' propagandasına da son verdi"

Gazeteci, yazarı Murat Yetkin, AKP'nin Ankara ve İstanbul dahil pek çok büyükşehir belediyesini kaybettiği 2019 yerel seçimlerine işaret ederek, "2019 seçimleri sadece 'Erdoğan’ın yenilmezliği' ya da özellikle İstanbul’daki seçim tekrarı konusunda 'Erdoğan’ın kaybedeceği seçime gitmeyeceği' gibi yargıları yıkmakla kalmadı. Aynı zamanda, 'AK Parti hükümetinden destek almayan belediyelerin aciz kalacağı' propagandasına da son verdi" düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP’li belediyelerin programlarında adeta düşman çatlattığını" söyledi.

Yetkin, "Kılıçdaroğlu-Akşener ittifakı kendisini iktidara yakın hissetmeye başlamış, bu yüzden Erdoğan’a durmadan “erken seçim” çağrısı yapıyorlar. Belediye seçimlerinde başarı getiren ittifaklarının belediyelerdeki sonuçlarıyla da moral buluyor, bunu yaymak ihtiyacı duyuyorlar. İkiliyi yakında CHP’li başka belediyelerin yatırım projelerinde de birlikte görmek bunun işareti olacak" ifadelerini kullandı.

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