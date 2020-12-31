Murat Yetkin: 10 ay içinde 10 puanlık onay kaybı, Erdoğan açısından yıl sonu bilançosunu belirliyor

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, MetroPoll araştırmanın verilerine ilişkin olarak, "10 ay içinde 10 puanlık onay kaybı, Erdoğan açısından yıl sonu bilançosunu belirliyor" yorumunu yaptı.

Yetkin yazısında, "Kovitle mücadelenin ilk ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'görev onayı' MetroPoll araştırma şirketinin saptamasına göre yüzde 55,8’e yükselmişti. Bu 2018 seçimlerinde aldığı yüzde 52,6’nın üzerindeydi. Vatandaş hükümetin salgına karşı olumlu adımlar atacağına güvenmek istiyordu. Oysa yine MetroPoll’ün yılsonu itibarıyla açıkladığı ankete göre Erdoğan’ın görev onayı yüzde 45,6’ya düşmüş görünüyor. On ay içinde 10 puanlık onay kaybı, Erdoğan açısından yılsonu bilançosunu belirliyor." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin, "Erdoğan beğeni sırasında hala bir numara olsa da hemen ensesinde CHP’nin Ankara ve İstanbul belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bulunuyor. AK Partiden beğeni listesinin ilk beşinde yer alan isimlerse, köken itibarıyla İslamcı siyasetten gelmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Cumhur İttifakında oy kaybı devam ediyor ama Millet İttifakında oy artışı da görünmüyor. Bu durum MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Erdoğan üzerinde erken seçim çağrısı yapma tehdidini kullanmasına neden oluyor. Bu da Erdoğan’ı HDP’yi tamamen siyasetten dışlama çabasına zorluyor ve aynı zamanda AK Parti’nin Kürt seçmenle arasını açıyor." görüşünü savundu.

Yetkin, "Siyaset dünyasına yollarını Erdoğan’dan ayırarak giren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan muhalefet yapmaya ısınmaya başladı, 2021’de bu dozu artıracakları anlaşılıyor. 2021’de iç siyaseti ekonomi, ekonomiyi de hükümetin çalışanlara ve çalışamayanlara vereceği destek ile dış politikada atılacak adımlar belirleyecek." ifadesini kullandı.