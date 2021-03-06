Murat Yetkin, ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı henüz aramamasının ardındaki sebepleri yazdı

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söylediğini hatırlatırken, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın asıl derdi telefon değil. Donald Trump günlerinde olduğu gibi Beyaz Saray’da ağırlanıp, arada hiç sorun yokmuş gibi 'Dostum Biden' demeçleri vermek. ABD Başkanı Joe Biden ile, tıpkı Trump ile olduğu gibi pazarlık usulü sorunları çözmese de zamana yaymak. Ama daha telefon dahi gelmedi. Halihazırda Cumhurbaşkanlığı makam katında hiç umursanmıyormuş edasıyla Biden’den gelecek telefon bekleniyor. Neyse ki 5 Mart günü beklenen müjde geldi" dedi.

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ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı henüz aramamasının ardındanki nedenleri ele alan Yetkin, "Biden, Erdoğan’ın mesajına cevap vermek için neyi bekliyor, niye aramıyor? Bunun bir nedeni, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Biden’a 26 Şubat mektubunda da belirttikleri gibi, Türkiye üzerine yeni bir siyasetin henüz belirlenmemiş olması. Bir başka neden, Psaki’nin dediği gibi henüz 'arama ihtiyacı' duymamış olması. Bir yandan senato ve Temsilciler Meclisinden Türkiye’ye daha fazla baskı talebi altında olan Biden adeta vücut diliyle Erdoğan’a 'ben ne istediğimi söyledim, önce sen o konuda bir şey söyle' diyor. O konuya Türkiye’de demokrasi ve insan haklarının kalitesi de eklendi artık ama asıl mesele Rusya’dan alınan S-400 konusu. Üstelik Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 'F-35 programına dönmek istiyoruz' ve 'S-400’leri müzakere edebiliriz' dediğinin ve bu sözlerin üzerinden bir süre geçtikten sonra Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından 'çarpıtıldı' diye yok sayılmaya çalışılması da ortada. Bu gelişmeler elbette Ankara’daki bütün büyükelçilikler, özellikle ABD ve Rusya büyükelçiliklerinde yakından izleniyor. Biden’dan gelecek telefon o nedenle önem taşıyor" görüşünü dile getirdi.

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