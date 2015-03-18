Murat Ülker, Yıldız Holding'te 'Bey' hitabını yasaklamış

Satın aldığı global markalarla dünyanın 3. büyük bisküvi ve 10. büyük çikolata üreticisi haline gelen Yıldız Holding'te Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in yayınladığı genelgeyle yurtdışındaki uygulamalar dikkate alınarak "Bey" hitabı yasaklanmış.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Global İnovasyon ve Ar-Ge Grubu Başkanı Ali Ülker “Çalışanlarımızın 15 bini yurtdışında. Bizde 73 milletten çalışan mevcut. Şu anda 73 değişik pasaporta ulaştık” dedi.

Yıldız Holding’in ‘İnovasyon Günü’ etkinliği öncesi bir sohbet toplantısı düzenleyen Ali Ülker, Godiva ve United Biscuits’i de bünyesinde bulunduran Yıldız Holding’in satın aldığı global markaların yanına yenilerini ekleme hedefi olduğunu açıkladı.

Dünya ikincisi olabiliriz

2015 ciro hedefini 30 milyar lira olarak revize ettiklerini duyuran Ülker, grup şirketlerinin göstereceği yüksek performans sayesinde bu hedefi yakalayabileceklerini anlattı. United Biscuits’i satın alarak dünyanın en büyük 3. bisküvi üreticisi olduklarını belirten Ali Ülker, bu yıl iyi bir performans göstermeleri halinde Kellogs’u geçerek dünya ikincisi olabileceklerini kaydetti.

Ülker, Kellogs ile aralarındaki ciro farkının 200 milyon lira kadar olduğunu anlattı. United Biscuits’in finansmanı için sağladıkları kredi maliyetinin kur artışı nedeniyle arttığına da dikkat çeken Ülker, gelirlerinin 10 milyar liralık kısmının dolar cinsinden olması nedeniyle bu durumun dengelendiğini kaydetti. Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini, geçen yıl 250 yeni ürün geliştirdiklerini anlatan Ülker “1 milyar liralık ciro yeni ürünlerden geldi” dedi. Ülker “Her yıl binlerce tüketicimizi dinleyip 300 kişilik Ar-Ge ekibimizle yüzlerce ürün geliştirip 4 milyar tüketiciye ulaşıyoruz” dedi.

Ülker’de ‘bey’lik kalktı

Ülker’in global hale gelmesi yönetim kurulu toplantılarının bazılarının Londra, New York veÇin’de toplanmasına neden olurken, globalleşmenin gereği şirkette ilginç bir uygulama başladı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker bir iç genelge yayınlayarak yurtdışındaki uygulamaları dikkate alarak ‘Bey’ kelimesini yasaklamış. Toplantılarda yabancı yöneticiler birbirine ismiyle hitap ederken Ülker’e Murat Bey diye hitap ediliyormuş. Ülker de ‘Bu ayrımcılık doğuruyor’ diyerek artık bundan sonra bu tür toplantılarda kendisine Murat diye hitap edilmesini istemiş.