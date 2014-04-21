Murat Ülker sinemayı Artvinli çocuklara götürdü

Ülker'in sosyal sorumluluk projesi olan Ülker Çocuk Sinema Şenliği'nin ön gösterimi Artvin’in Arhavi İlçesi’nde yapıldı. Proje kapsamında Arhavili çocuklar ve aileleri ilk kez sinema ile buluştu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, babası Sabri Ülker’in “Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin mutlu bir çocukluk yaşamaya hakkı vardır.” sözlerini hatırlatarak düzenledikleri etkinliklerin “kendisi için bir baba vasiyeti” olduğunu ifade etti. Zaman gazetesinden Ali Pektaş’ın Arhavili çocukların ilk sinema deneyimlerini anlattığı haberi şöyle:

Fatma Helvacı 65 yaşında. Çarmıklı Kültür Merkezi’nin küçük salonunda aynı koltukta torunu ile yan yana oturuyor. Heyecanı gözlerinden okunuyor. Biraz sonra beyazperdeye yansıyacak olan çocuk filmini en az torunları kadar merakla bekliyor. O da torunları da hayatlarında ilk kez sinema izleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Aynı mutluluğu yaşayan bir diğer aile de Genç ailesi. Yine ilk kez sinema izleyecek olan Nurgül Hanım 8 yaşındaki oğlu Gökdemir ve iki yaşındaki kızı Göknur ile sinema salonundaki yerini almış. Hikayeleri onlara benzeyen yüzlerce Arhavili çocuk ve ebeveyn, Oscar ödüllü animasyon filmi Karlar Ülkesi’ni izleyip mutlu bir şekilde ayrıldılar. Onların mutluluğuna vesile olan Ülker Çocuk Sinema Şenliği. Bu yıl yedincisi düzenlenen şenlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Ülker’in çocuklara hediyesi. Şenliğin ön gösterimi hafta sonu Artvin’in Arhavi ilçesinde yapıldı. Şenlik kapsamında gösterilen Karlar Ülkesi filmini yüzlerce çocuk izledi. Çocuklar, gösterim öncesi ve sonrasında kurulan şenlik alanında gönüllerince eğlendiler.

Çocukların yaşadığı bu heyecan ve coşkuya Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de eşlik etti. Sloganı ‘mutlu bir an’ olan Ülker’in öncelikle çocukların mutluluğu için çalışan bir marka olduğunu söyleyen Ülker, çocuklar için yaptıkları sosyal sorumluluk projelerinin kendileri için bir görev olduğunu vurguladı. Babası Sabri Ülker’in “Dünyanın neresinde olursa olsun herkesin mutlu bir çocukluk yaşamaya hakkı vardır.” sözlerini hatırlatan Ülker, bunların kendisi için aynı zamanda vasiyeti olduğunu da ifade etti. Bu projeler kapsamında bugüne kadar iki milyon çocuğun hayatına dokunduklarını hatırlattı. Kendisinin sıkı bir sinema seyircisi olduğunu söyleyen Murat Ülker, özellikle kovboy filmlerine olan merakından bahsetti. İlk izlediği çizgi filminin Red Kit olduğunu hatırlatan Ülker, bu etkinliği genişleterek devam ettirmeyi düşündüklerini anlattı.

Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker de yedi yıl önce 33 ilde başlanan şenliğin artık gelenekselleştiğini ve bu yıl 62 ilde 144 sinema salonunda çocukları sinema ile buluşturacaklarını söyledi. Ülker Çocuk Sinema Şenliği, bu sene 24 Nisan Perşembe günü düzenlenecek. 62 ilde tüm çocuklar, Disney Channel’ın sevilen çizgi filmlerinden kısa bir derlemenin ardından Oscar ödüllü film Karlar Ülkesi’ni sinemalarda ücretsiz olarak izleyebilecek. Çocuklar, salon ve seans bilgilerini www.ulker.com.tr adresinden öğrenebilecek.