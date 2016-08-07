Murat Ülker: İşe alımlarda demokrasi şehitlerimizin yakınlarına öncelik tanıyacağız

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına iş alımda öncelik tanıyacaklarını açıkladı.

Murat Ülker konu ile ilgili tweetinde şunları kaydetti: “Bizim. hayatını demokrasi uğruna feda eden sivil şehitlerimize vefamız olmalı. Yaptıkları fedakarlığı anlatabilmemizin, karşılığını verebilmemizin bir yolu yok. Geleceğimizi korudular. Onların rahat uyumaları için bizlerin de onların yakınlarının geleceklerine sahip çıkmamız lazım. Şehitlerimizin birinci derece yakınları arasında bizimle çalışmayı tercih eden olursa, bu bizim kazancımız olacak. Onlar sayesinde fedekarlığın ne olduğunu hep hatırlayacağız. Şirket değerlerimiz aile değerleri gibidir. Şehit yakınları ile bu değerlerimiz daha da kuvvetlenecek...”



Ülker'in attığı tweet yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken, bir çok hesaptan destek açıklaması yapıldı. Ülker'in Twitter'de 110 bin takipçisi bulunuyor.

Holding'ten açıklama



Murat Ülker'in bu paylaşımından sonra Yıldız Holding sitesine de konu ile ilgili bir açıklama konuldu. Açıklamada, "Şehitlerimizin birinci dereceden aile fertlerinden ihtiyacı olan bir kişiyi, ülkemiz genelindeki Yıldız Holding'e bağlı şirketlerimizde istihdam etmeyi sorumluluk olarak görüyoruz. Başvurularınız ihtisaslarınıza uygun iş kollarındaki müsait pozisyonlar için liyakat esasına göre değerlendirilecek ve önceliklendirilecektir. Sizi ailemizde görmekten memnunluk duyacağız.İlgilenenlerin,İçişleri Bakanlığı listesindeki tespit, nüfus bilgileri ve özgeçmişleri ile insankaynaklari@yildizholding.com.tr adresine başvurmaları yeterlidir" denildi.