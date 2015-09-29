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Ekonomi

Murat Ülker, Cola Turka'yı Periscope'tan canlı yayında Japonlara sattı

“Artık sosyal medya şahitliği var” diyen Murat Ülker, atılan imzalara ilişkin bir fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı

29 Eylül 2015 14:17

Cola Turka, Saka Su ve Çamlıca Gazoz’u Japon DyDo Drinco’ya 335 milyon liraya satan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, son imzaları Periscope’tan canlı yayınladı. “Artık sosyal medya şahitliği var” diyen Murat Ülker, atılan imzalara ilişkin bir fotoğrafı da takipçileri ile paylaştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında süt ve süt ürünleri üretimi yapan şirketi Ak Gıda A.Ş’yi Fransız gıda devi Groupe Lactalis'e satan Yıldız Holding geçtiğimiz günlerde de üç önemli içecek markasını Japon şirketi DyDo Drinco’ya satmıştı.   

Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Cola Turka), Bahar Su San. ve Tic. A.Ş (Saka Su) ile İlk Mevsim Meyve Suları Pazarlama A.Ş'nin (Çamlıca Gazoz) yüzde 90 hissesinin satışını kapsayan operasyona ilişkin imzalar ise bu sabah atıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker de, atılan son imzaları sosyal medyada paylaştı. Twitter’da 100 bine yakın takipçisi bulunan Murat Ülker “Artık sosyal medya şahitliği var. Biz de imzalarımızı canlı yanında takipçilerimizin huzurunda attık” mesajı ile birlikte bir de fotoğraf paylaştı. Toplu fotoğraf karesinde Yıldız Holding tepe yönetiminin yanı sıra DyDo Drinco’nun yöneticileri de yer aldı.

Murat Ülker, imza töreni sonrası çekilen bir fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

Murat Ülker, şirketlerin devrini sağlayan evrakların imza işlemlerini ise Periscope’tan canlı yayınladı. “Dünkü haberin canlı imzası” başlığı ile yapılan yayında taraflar ilgili evrakları imzalıyor.

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